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她被梅克爾投棄權票、德國民調支持率才3成⋯⋯歐盟史上首位女掌門，為何連自家人都不愛？

2019-07-19 11:49商業周刊 李大任／商業周刊

德國國防部長范德賴恩為歐盟執委會首位女主席。 美聯社
德國國防部長范德賴恩為歐盟執委會首位女主席。 美聯社
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在歐洲議會投票通過後，今年11月起，歐盟兩個最重要職位的領袖，都將首度由女性當家：德國國防部長范德賴恩（Von der Leyen）為下屆歐盟執委會主席、國際貨幣基金（IMF）總裁拉加德（Christine Lagarde）為歐洲央行行長。

這兩位女性能夠出線，其實不只是「女力崛起」那麼單純，由於歐盟執委會主席要靠各國領袖組成的歐洲理事會（European Council）提名，再經歐洲議會同意，且須向議會負責，因此這次的人事任命，反映了各國權力布局下的歐洲議會新生態。

歐盟人事任命，馬克宏強壓梅克爾

長久以來，歐盟執委會一直由歐洲議會的三個黨團──歐洲人民黨、社會民主進步聯盟、歐洲自由民主進步聯盟所組成的執政聯盟所掌握。這三個黨團又分別由歐洲各國的政黨結合而成，德國總理梅克爾（Angela Merkel）的政黨屬於人民黨、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的政黨則屬於自民盟。

今年6月的歐洲議會選舉，人民黨與社民盟的席次總和首度未能過半，反倒是馬克宏所屬的自民盟逆勢成長，成為歐洲議會第三大黨，也讓馬克宏有更多「喊價」的空間。

因此，歐洲議會選後，德、法兩國的角力便正式浮出水面。《金融時報》指出，馬克宏希望終結德國主導多年的「霸權習慣」，進一步「重新平衡歐洲」，當時他不但反對德國力挺的韋柏（Manfred Weber）入主執委會，也要和德國、荷蘭爭奪歐洲央行行長。

最後，執委會主席與央行行長的人事案，就如同《金融時報》預示的──馬克宏強壓梅克爾。法國人主掌歐洲央行，而執委會主席雖然是德國人，卻換成了精通法文，且與馬克宏有合作經驗的德國國防部長范德賴恩，而不是梅克爾原本屬意的韋柏。

掌握歐洲財政大權的拉加德曾是法國首任女財長，在主掌歐洲央行前，她也是IMF首位女總裁。

德盛安聯首席經濟顧問埃利安（Mohamed A. El-Erian）指出，拉加德在全球金融危機期間擔任法國財政部長，任職IMF總裁時，在包括歐元區和阿根廷在內多個國家的紓困中，發揮了關鍵作用，這些經歷讓她累積了豐富的危機管理經驗。

此外，拉加德也將人民幣納入特別提款權（Special Drawing Rights，簡稱SDR）──也就是IMF發行給各國央行的外匯借貸工具。在此之前，特別提款權的組成貨幣僅美元、歐元、英鎊、日圓，她的這項政策使SDR首度納入開發中國家貨幣。

拉加德也對虛擬貨幣持開放態度，除了多次公開表達對虛擬貨幣的好感，去年11月，她在新加坡金融科技節（Singapore FinTech Festival）上，甚至呼籲各國央行發行數位貨幣，之後IMF也準備了資料，向大眾說明央行發行數位貨幣的利弊得失。有趣的是，當拉加德獲提名歐洲央行行長的新聞發布後，比特幣在數小時內就從9,600多美元驟升至1萬1,400美元左右。

一般認為，歐洲領導人提名拉加德作為歐洲央行行長，而非選擇與現任行長德拉吉（Mario Draghi）不合、偏鷹派的德國央行行長魏德曼（Jens Weidmann），代表德拉吉過往的歐元寬鬆政策將不會有太大變動。

她非梅克爾屬意人選，卻獲東歐國家支持

而范德賴恩擔任歐洲執委會主席，可說是本屆歐盟人事的大黑馬，她既不是歐洲議會兩大黨領袖，也不是梅克爾最初支持的人選。

那麼，范德賴恩勝出的關鍵是什麼？這位7個孩子的母親，自2005年梅克爾當選德國總理後，就在其內閣做事，她除了得到馬克宏的支持，東歐國家的立場也扮演一定作用。包括，她與梅克爾所屬政黨的立場是中間偏右，使她能為東歐的右派領導人所接受，馬克宏稱讚范德賴恩「擁有歐洲共同體的DNA」，波蘭的右派報紙也讚許她的出線是「歷史性的提名」。

然而，7月4日，也就是范德賴恩被提名為執委會主席後兩天，《德國之聲》引述「德國趨勢民意調查」的一項民調，顯示56％的德國人不認為她會是好的歐盟領導，支持她的德國民眾僅三分之一。

任德國防部長，因軍隊醜聞受質疑

曾被稱為「梅克爾接班人」的范德賴恩，竟失去德國人民的信任，2017年的佛朗哥（Franco A.）事件是民意下墜的分水嶺。

當年調查發現，在德法共用基地服役的陸軍中尉佛朗哥，2014年在他的碩士論文中就表露極右派觀點、認為移民會造成歐洲「種族滅絕」。2016年初，不會說阿拉伯語的他，卻註冊為敘利亞難民（以便假扮難民鬧事，好操弄族群衝突）。然而，當法軍將相關情資轉交他的上級後，德軍卻沒做任何處置，也沒通知反情報部門，直到整起事件爆發。

面對德軍醜聞，范德賴恩向德國公共廣播公司ZDF抱怨軍隊「態度有問題」、「各級領導無方」，卻只是火上澆油──軍方認為她的言論「嚴重傷害」了德國軍人，更何況，2013年起德國防務就由她主掌。由於范德賴恩出任執委會主席的人事案在德國內部不受歡迎，歐洲理事會投票決定執委會主席提名人選的時候，德國甚至投下棄權票。

時至今日，德國人民對於極右勢力蔓延仍感憂心忡忡，前述《德國之聲》民調顯示，66％的德國人認為政府過於縱容納粹和極右派分子，67％的人擔心極右派會改變這個國家。

范德賴恩要接掌的將是一個比德國國防部長更高的職務，她所要面對的右翼勢力也比她在德國接觸的更加強大──本屆歐洲議會，極右派各黨席次總和大幅成長，已逼近歐洲最大黨「歐洲人民黨」的議員數，因此，范德賴恩未來的挑戰在於：她是否有能力防止極右勢力在歐盟快速蔓延。

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※本文由商業.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

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