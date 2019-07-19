韓不回應徵用工訴訟仲裁 日外長召見韓大使強烈抗議

2019-07-19 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日韓間因二戰時強制徵用勞工賠償訴訟對立，日方根據日韓請求權協定要求設置仲裁委員會，但南韓直到18日期限仍未做出回應。日本外務大臣河野太郎今早在外務省召見南韓駐日大使南官杓，提出強烈抗議。

每日新聞報導，河野對韓方沒有回應表達強烈遺憾，強烈要求南韓政府不要放任違反國際法的狀態持續下去，儘早修正。

南官杓說明，南韓政府努力嘗試解決問題，6月時曾提議日韓兩國企業共同出資成立財團，對前徵用工進行補償。但翻譯還沒說完便遭河野打斷，河野快速反駁表示，「這件事情日方之前已經很明白表示不能接受南韓的提案，南韓政府卻裝作不知道這一點，舊案重提，無禮到極點。」現場氣氛十分凝重。

2018年10月30日起，南韓最高法院判決陸續判決日本企業須為二戰強制徵用南韓勞工賠償；日本政府主張，徵用工補償問題在1965年日韓請求權協定已經獲得最終完全解決，南韓最高院判決違反國際法，絕對不會接受。

南韓在6月下旬提議，若日韓兩國企業共同出資支付勝訴勞工損害賠償，考慮同意舉行雙邊磋商。但日本堅持，只要違反國際法情形沒有改變，日本便無法接受。

日本政府今年1月依日韓請求權協議，提出兩國磋商，未獲南韓回應；5月再提出要求依照協議設置仲裁委員會，但到本月18日期限為止，仍舊未得到南韓回應。南韓方面反對日本單方面設定期限表達不滿。