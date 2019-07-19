NPFC年會 首次就秋刀魚捕撈上限達成協議

2019-07-19 10:09 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



為避免秋刀魚資源枯竭，秋刀魚資源管理的北太平洋漁業委員會（NPFC）年會18日通過設定每年約55萬噸捕撈上限，這是該會針對捕撈上限首次達成共識。

NPFC成員包括我國、日本、中國大陸、南韓等八個國家和地區。今年年會在東京舉行，為期三日，在18日落幕。日本因持續出現嚴重魚荒，力主設定秋刀魚資源捕撈配額，但過去兩年都面臨中國大陸反對，宣告破局，今年因中國大陸讓布，首度達成設定上限的共識。

做為議長國的日本以成功導入捕撈限制制度優先，採取寬鬆標準，會中通過的一年捕撈上限為一年55萬6250噸，其中包括公海33萬噸，實際上，超過會員國2018年捕撈總量的44萬噸。會中也同意在明年的會議上，進一步討論各會員國的捕撈上限。

共同社報導，日本在此之前的提議，設定總量上限為每年45萬噸左右，並在此基礎上，再分別確定公海及各專屬經濟區（EEZ）的配額。日本認為，秋刀魚在洄游至日本EEZ之前，被中國大陸和台灣在公海先行捕撈，是導致日本魚荒的原因之一，希望進行管制。日本2018年的捕撈量為12.8531萬噸。過去曾超過20萬噸，但從2015年起回落至10萬噸左右。

NHK指出，北太平洋的秋刀魚資源在過去20年間減少了三分之一，如果要維持穩定的秋刀魚資源，推估未來捕撈上限應訂為過去三年平均捕撈額的八成。