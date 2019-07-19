日本縣營名古屋機場跑道遭雷擊 全面停飛

2019-07-19 08:54 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



NHK報導，日本愛知縣縣營名古屋機場工作人員今早發現跑道出現破損，已經關閉跑道，從第一班航班開始，已經全面停飛。從破損的狀況判斷，很可能是遭到雷擊，什麼時候恢復使用還無法預測。

愛知縣從16日開始對縣內全域發布落雷注意警報。

名古屋機場曾經是日本中部最主要的聯外機場，2005年中部國際機場啟用後，現在只剩下國內航線。