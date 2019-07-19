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京阿尼縱火事件 蔡總統推特關心

2019-07-19 00:59聯合報 記者林敬殷╱即時報導

日本京都市伏見區的動畫製作公司「京都動畫」18日上午遭縱火，33人死亡。正在聖露西亞訪問的蔡英文總統，今天於推特推文關心日本京阿尼動畫公司。蔡總統說，得知消息後，驚訝之外也感到非常痛心，「我要在此為逝者獻上冥福，也盼傷者能夠早日康復」。

蔡總統說，在訪問國外時，得知京都動畫縱火殺人事件的消息，驚訝之外也感到非常痛心。稍早也已看到日本首相安倍的推特慰問訊息。對許多台灣人而言，京都動畫是青春的記憶。她要在此為逝者獻上冥福，也盼傷者能夠早日康復。

京阿尼縱火事件，蔡英文總統透過推特表達關心之意。照片／翻攝自總統推特。
京阿尼縱火事件，蔡英文總統透過推特表達關心之意。照片／翻攝自總統推特。
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