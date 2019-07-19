京阿尼縱火事件 蔡總統推特關心

2019-07-19 00:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



日本京都市伏見區的動畫製作公司「京都動畫」18日上午遭縱火，33人死亡。正在聖露西亞訪問的蔡英文總統，今天於推特推文關心日本京阿尼動畫公司。蔡總統說，得知消息後，驚訝之外也感到非常痛心，「我要在此為逝者獻上冥福，也盼傷者能夠早日康復」。