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制裁北韓出現大漏洞！揭露金正恩如何取得賓士豪車

2019-07-18 18:01經濟日報 記者陳律安╱即時報導

北韓領導人金正恩無論在新加坡的川金會、或是河內的川金二會，乃至與俄國總理普亭、中國國家主席習近平見面，座車皆是賓士高階品牌邁巴赫，這相當啟人疑竇：究竟遭受制裁的北韓，是如何取得豪華轎車？

根據華府研究機構「先進國防研究」，北韓在2015年至2017年，從多達90個國家取得禁運品。

這份報告的作者調查未經申報送往北韓的逾800輛豪車。它們來自德國、荷蘭、泰國等地，經由中國、俄國、日本、南韓輸往北韓。其中兩輛要價逾50萬美元邁巴赫防彈座車，從荷蘭鹿特丹的Euromax港口經海運41天後，轉手日本大阪、中國大連，最後到俄國納霍德卡後，由北韓派三架噴射機送至平壤。

這份報告並不意味著汽車製造商非法進行貿易，而是強調執法出現嚴重缺口，因為豪奢品在多數國家定義不同，且司法機關未能有效追蹤許多貨物的銷售。報告強調，針對敘利亞的制裁也出現同樣問題。

生產賓士的德國豪華汽車製造商戴姆勒先前曾表示，不知道北韓領袖金正恩的武裝座車從何處取得，與北韓沒有生意往來。戴姆勒發言人茉克兒表示：「我們公司已與北韓沒有任何商業關係，時間遠超過15年，且嚴格遵守美國與英國的禁運令。為了避免車輛被運至北韓或世界任何一處大使館，我們實施全面的出口管制程序。但經由第三方銷售，特別是二手車，超出我們的控制以及責任範圍。」

而金正恩還是能夠取得豪華座車，正凸顯了國際制裁的漏洞。報告指出，金正恩不是唯一一個開西方車廠生產的豪華車種的北韓人，豪華車也不是北韓在遭逢國際制裁時，唯一能取得的豪奢品。而豪華物品的買家及賣家多是民間商人，即「錢主」（donju），或是派駐海外的北韓外交官。

北韓尋求鬆綁制裁，美國官員則表示，除非北韓去核化並接受國際檢查，否則將維持「最大力道」的制裁。然而如何實施去核，如何驗證，國際間仍摸不著頭緒。

聯合國官員今年曾抱怨，平壤當局藐視制裁，燃煤及石油產品的運送「大幅提升」，使人更懷疑制裁的成效。金融時報上月報導，金氏政權也更加仰賴駭客、網路竊取及詐欺等非法手段取得資金。

金正恩與俄國總統普亭會面時搭乘的邁巴赫座車。美聯社
金正恩與俄國總統普亭會面時搭乘的邁巴赫座車。美聯社
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北韓金正恩
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