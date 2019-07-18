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助金正恩進口防彈賓士 韓企業：以為是二手車

2019-07-18 17:23聯合報 記者張佑生╱即時報導

韓國務委員金正恩乘坐的防彈賓士車在經過中國、日本、韓國港口時，提單上寫有賓士字樣，卻在沒有受到任何制止的情況下運到了俄羅斯。雖然有韓、日、俄企業參與其中，但韓國企業相關人士說：「我以為是二手賓士。各國海關也肯定是認為沒有問題才放行吧。」 

川金一會在新加坡舉行時便可見到金正恩的賓士座車。美聯社
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金正恩搭乘的賓士以及被戲稱為北韓版防彈少年團的隨扈。路透
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韓國北韓金正恩
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