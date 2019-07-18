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剛果伊波拉疫情 WHO：至今難控管

2019-07-18 15:49台灣醒報 記者王秋燕╱台北報導

剛果伊波拉疫情爆發近1年，控管效果仍不佳。(photo by United St...
剛果伊波拉疫情爆發近1年，控管效果仍不佳。(photo by United States Africa Command under CC license）
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剛果伊波拉疫情爆發1年卻難以控管，世界衛生組織（WHO）宣布，這是國際公共衛生緊急事件，但目前沒有足夠的資金解決這個問題，加上該國暴力衝突不斷，導致防治工作進展不易。世界衛生組織尚未要求剛果與鄰國關閉邊界，顯示疾病向外快速蔓延的風險還不高。

1600人已經死亡

剛果這一波伊波拉疫情爆發快1年，已有1600人死亡。對此，世界衛生組織發布PHEIC等級的國際公共衛生緊急事件警示，PHEIC是最高等級的警示，過去僅用過4次。根據《CNN》報導， 世界衛生組織發布警示要讓國際密切注意伊波拉疫情發展，並引起國際注意到資金不足問題，藉此呼籲更多富裕國家捐助。

根據《英國廣播公司》報導，剛果這一波伊波拉疫情從2018年8月爆發，比較嚴重的區域包括北基伍省、伊圖里省，每天通報新病例數量約12件，目前確定有超過2500人感染伊波拉病毒，三分之二已經死亡。世界衛生組織表示，剛果這波伊波拉疫情控制不易，感染人數達1000僅需要224天，之後達到2000人僅需要71天。

暴力衝突不斷

目前發現，剛果鄰近盧安達邊境的戈馬市已經有一個死亡病例，但目前沒有擴散跡象，烏干達則發現零星感染狀況，有一對祖孫感染。世界衛生組織警告，剛果伊波拉疫情對鄰國風險很高，但還不需要關閉邊境；也不會限制旅行，對港口、機場乘客不進行入境檢查。

前一次伊波拉疫情爆發在西非地區，累計2014年至2016年間共有1萬1000人死亡。在此期間，伊波拉病毒疫苗也被開發出來，成效高達99%，迄今有16萬人使用過，在剛果自然隨之引進疫苗，但是國內暴力衝突事件不斷，阻礙防治工作進行。

在剛果服務的無國界醫生組織醫生石紐波特表示，這波疫情爆發快1年，情況根本沒有好轉。這是一個複雜的環境，有著長期的暴力和衝突歷史，因此對外國人有很多不信任。他認為，我們必須與社區建立更好的聯繫，以贏得更多信任。

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