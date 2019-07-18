UN查反毒戰 杜特蒂：拒受國際審判

2019-07-18 15:47 台灣醒報 記者王秋燕╱台北報導



菲律賓總統杜特蒂宣稱，反毒戰有成效，毒品正在減少中。(photo by Wikipedia under CC license） 分享 facebook

菲律賓總統杜特蒂上任後展開反毒戰，已有超過6000人因此遭殺害，冰島提案後，聯合國人權理事會已經決議正式展開調查。杜特蒂政府對此展開反擊，認為這是西方國家蔑視菲律賓保護人民受毒品侵害的行為。為此，杜特蒂考慮切斷與冰島外交關係，揚言不可能在國際法庭上受到審判。

有系統的謀殺？

根據《半島電視台》報導，杜特蒂政府展開反毒戰後，允許菲律賓警方槍殺毒販、吸毒者，因此喪生的人有6600人，警方稱，這些人是因為攻擊警察而被槍殺。不過，國際特赦組織最新報告卻顯示，反毒戰鎖定了菲律賓窮人，警方調查不完善，而許多喪生的人連買槍的錢都沒有，更遑論會攻擊警方，自2016年來累計死亡人數超過2萬人。

國際特赦組織的報告形容，菲律賓政府的反毒戰等於是有系統的謀殺活動，窮苦的人根本無力反抗，呼籲聯合國展開正式的調查。根據《路透》報導，冰島率先在聯合國人權理事會提案，要求對菲國展開調查，18個國家投票通過下，此提案已經被接受，預期2020年6月前將公布調查結果。

一場虛假的戰爭

聯合國人權理事會的決議讓人權團體振奮，但卻觸怒菲律賓政府。菲律賓人權組織iDefend認為，這不僅是對菲律賓法外處決的數千名受害者家屬伸張正義的第一步，也是對認同杜特蒂此作為的人發出有力訊息；菲律賓打毒品戰根本就是一場虛假的戰爭。

菲國參議院議長索托反擊說，冰島允許墮胎才是侵犯人權，最該被調查。菲律賓總統發言人帕內洛也公開表示 ，聯合國人權理事會的決議凸顯出，西方列強如何蔑視菲國主權，當局措施是保護人民免受違禁藥物禍害的必要行動。

根據《海峽時報》報導，相對於總統發言人理性的發言，杜特蒂言論更加火爆。他說，絕對不會在國際法庭上因為反毒戰被審判，這場反毒戰是勝利的，會持續打到最後一刻。杜特蒂說，反毒戰有成效，街頭毒品正在減少中，且菲國司法系統功能、運作正常，再怎麼說他是菲律賓人，只會在菲律賓本土受審，讓國際法庭審判他是很愚蠢的想法。

國際刑事法庭曾於2018年2月宣布對菲國反毒戰殺人事件進行初步審查的幾週內，杜特蒂就下令警方不要提供合作，然後單方面取消菲律賓的國際刑事法庭成員資格。儘管如此，國際刑事法庭相關審查仍在繼續。

【更多精采內容，詳見 】