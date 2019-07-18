蘇丹簽分權協定 但雙方仍存分歧點

2019-07-18 15:42 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



蘇丹和平協議看來是達部分共識，但《半島》仍點出不少分歧點，不認為能樂觀看未來情勢。(photo by 非洲回聲報 under CC license) 分享 facebook

終於吵完了？蘇丹主要反對派「自由與改變聯盟」正式於18日與軍方簽署政權分配協定，雙方協議和平同組過渡期的治理機構，目前較無異議的是最高權力機構、主權委員會。但雙方對於立法委員會成立仍有異議，至於憲法宣言的爭議，軍方盼有絕對豁免權，但反對派基於地方支持者，不願賦予軍方免受問責制的豁免權。

可推平民代表

根據《英國廣播公司》報導，蘇丹軍方代表、過度軍事委員會（TMC）終在18日與反對派「自由與改變聯盟」（FFC）在首都喀土穆簽署政權分配協定，這也被視為是雙方停止口水戰、接受國際調解的協定。

雙方達到共識的簽署內容確立了該國在過渡期的最高權力機構、主權委員會，委員會必須由奇數票人員組成，由反對派推出6位平民代表、軍方推出5位，但其中一名平民代表需要是通過雙方認可的人選，而協定生效後的前21個月由軍方的代表主導，後18個月再轉由平民代表主導。觀此協定，雙方幾乎做到「平等談話」、「平權分配」。

軍方仍要絕對豁免權

然而，蘇丹過渡期的所有機構完整度要一蹴可幾是不可能的，雙方還有不少分歧點。據《半島電視台》報導，比起行政機構的迅速達共識，雙方同意先暫緩成立立法委員會，因為議會名額與法條太過繁複，盼能優先處理比法規還高層級的、也就是憲法宣言。

憲法宣言爭議來自於TMC的堅定立場，TMC認為，一旦雙方同意治理過渡期政府的方針，那應該享有免受問責的絕對豁免權，這樣才不會一遇到反對聲音就停滯不前。但要取得FFC的贊成有難度，FFC畢竟是由平民所支持的，而人民盼望蘇丹走出過往強人、軍事政治的陰霾，當然希望能問政，FFC若屈服於TMC，恐會失去原本的支持者。

《半島》記者摩根表示，這次的政權分配協定對歷經長年獨裁政治的蘇丹已是意義深遠，但實際效果仍難說，雖然該國在4月政變後擺脫了獨裁總統巴希爾，但若不能與軍方勢力好好配合、經營這段過渡期，蘇丹人民只怕送走了虎、又迎來了一群狼。

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