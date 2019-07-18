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影／超級監獄度餘生！大毒梟古茲曼恐「比死還慘」

2019-07-18 12:56聯合報 記者周辰陽╱即時報導

綽號「矮子」的墨西哥毒梟古茲曼（Joaquin "El Chapo" Guzmán Loera）17日被法官判處無期徒刑，追加有期徒刑30年，126億美元資產被沒收。

聯邦監獄管理局（The Federal Bureau of Prisons）稍後會宣布服刑地點，有鑑於古茲曼在墨西哥兩度越獄成功，他預期將被押往科羅拉多州佛羅倫斯的美國最高監管感化院（ADX Florence）。

該地有「超級監獄」（Supermax）及「洛磯山惡魔島」（Alcatraz of the Rockies）之稱，關押重刑犯如波士頓馬拉松炸彈客查納耶夫（Dzhokhar Tsarnaev）與911恐攻主謀之一的穆薩維（Zacarias Moussaoui）。

「超級監獄」可關押490名受刑人，1994年啟用以來，從未有人成功越獄，周圍設有帶刺鐵絲網、狙擊手瞭望台、重武裝巡邏隊與猛犬。隔離程度共分成6個戒護等級，關在較寬容區域的受刑人每個工作天可放風2小時。

但像古茲曼這種最高戒護等級受刑人則適用「23加1」規定，代表只有最低限度的人際接觸，每天單獨監禁23小時，放風1小時也要上腳鐐，只能在比牢房大一點的封閉區域活動。

此外，最高等級牢房全位在走廊同側，避免受刑人看到彼此，餐點透過門上小窗送入。牢房牆壁採用隔音建材，確保他們無法隔牆交談。

多數牢房有內外兩道門，面積約7平方公尺（約兩坪），裡面設有混凝土床鋪與桌椅、不鏽鋼製附洗手台馬桶、會自動停止供水的洗澡用蓮蓬頭，還有一個長寬106公分乘6公分的窗戶提供採光，但刻意設計成讓受刑人看不到天空。

部分受刑人可收聽廣播與閱覽書報，電視只能看黑白畫面，83個頻道全是普遍級，且不確定古茲曼能享有這等待遇。

設計上，「超級監獄」純粹是為了讓犯人與世隔絕，不以矯正受刑者及舒適度為主要考量，前典獄長胡德形容「這是死後生活、比死還要慘」，人權團體則說關在那「比關塔那摩更惡劣」。

科羅拉多州佛羅倫斯的美國最高監管感化院（ADX Florence）資料畫面，該地...
科羅拉多州佛羅倫斯的美國最高監管感化院（ADX Florence）資料畫面，該地素有「超級監獄」（Supermax）及「洛磯山惡魔島」（Alcatraz of the Rockies）之稱。墨西哥大毒梟古茲曼17日被法官判處無期徒刑，預計將在此度過餘生。法新社
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受刑人監獄
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