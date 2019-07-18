美國不賣土耳其F-35 北約防線瓦解？

2019-07-18 11:09 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



美國正式取消對土軍售F-35的計畫。（Photo by 美國空軍） 分享 facebook 「土耳其既然跟俄國買飛彈，美國不能賣戰機給土國！」美國政府17日正式聲明，有鑑於土國跟俄國購買S-400飛彈系統，美國將取消對土軍售強力戰機F-35的計畫，以免遭到俄國軍事滲透。但土耳其外交部長希望美國不要衝動，以免影響雙邊關係。土國是北約防俄的重要據點之一，此次飛彈購買可能鬆動北約防禦體系。

不能一國用兩種系統

根據《英國廣播公司》報導，美國白宮發言人格雷沙姆表示，土耳其已經加入北約65年，美國向來都對土國非常支持，資金、武器都會滿足土國，可是土國一但使用俄國的系統，不僅讓美國擔心土國使用兩種系統時，會洩漏軍事機密，而且土國也違反北約盟國不能使用俄國武器的規定，因此決定取消F-35軍購。

《半島電視台》提到，土耳其外交部長受訪時表示，對於美國的決定感到遺憾，土耳其為了自己國家利益才會採取「多重防禦手段」，即時如此，土耳其還是跟美國在戰略上有很多面向的合作，美國不該取消計畫，損害兩國互信的基礎。

《半島》也提到，整件事也讓川普急得跳腳，甚至揚言要對土耳其經濟制裁。不過美國新任國防部長埃斯柏態度較為保守，僅表示對於土耳其的行為表示遺憾，但這也代表美國在當地的戰略要再進行「更全面的調整」。

戰略位置敏感

土耳其位處歐、亞邊界，自古以來就是重要戰略地區。自以「反蘇聯」為主要目標的北約（NATO）成立後，土耳其變成為北約重要的戰略夥伴，土國近年來在敘利亞內戰、IS掃蕩方面都扮演重要角色。不過在難民收容、國內人權等問題上，土耳其跟歐盟、北約開始多有齟齬，也讓土耳其開始思考從「親西方」轉為「親俄」的可能。

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