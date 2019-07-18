讓年輕人出聲！ 馬來西亞允18歲投票

2019-07-18 11:09 台灣醒報 記者王秋燕╱台北報導



馬來西亞政治大改革，滿18歲年輕人即將可以投票。(photo by Malaysia Chronicle under CC license） 分享 facebook 馬來西亞國會下議院議員通過投票年齡修正案，將投票年齡自21歲降至18歲，成為第209個投票年齡降到18歲的國家。馬來西亞政府估計，2023年大選將有多達780萬新選民可以加入投票，可讓更多年輕人用選票表達政治意願。但部分民眾認為，18歲還不夠成熟，只會盲從其他人意見。

政治人物都太老

台灣目前投票年齡是20歲，新加坡是21歲。根據《半島電視台](https://www.aljazeera.com/news/2019/07/malaysia-parliament-debate-move-voting-age-18-190715021731589.html)》報導，印尼投票年齡為17歲，奧地利甚至16歲就可以投票。因此馬來西亞不少人認為，政府組織掌權的人年紀太大，以總理為例，馬哈迪是全球年紀最大的，已經高齡94歲，而最有可能的繼任人選安華年紀也已經71歲。更荒謬的是，有人覺得40歲的政治人物是新手。

馬來西亞國會下議院16日針對投票年齡法律修正案進行投票，211名議員全數投下贊成票。此修正案還包括選民在選民名冊上自動登記，以及18歲就有資格參選的條款。這是馬來西亞總理馬哈迪上任以來，第一個獲得多黨派國會議員支持的法案。

根據《Star Online](https://www.thestar.com.my/news/nation/2019/07/16/syed-saddiq-lauds-move-to-lower-voting-age-to-18/)》報導，馬來西亞青年運動部長薩迪克積極參與投票年齡下降到18歲的修正法案推動，對於法案獲得國會議員全數支持、通過法案表達欣慰。他表示，這是馬來西亞最具希望的一天。

將多出780萬新選民

根據新加坡《海峽時報](https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysias-federal-constitution-amended-to-lower-voting-age-from-21-to-18)》報導，投票年齡修正法案通過後，馬哈迪在國會發表演說表示，在未來5年逐漸落實投票年齡降至18歲、執行自動選民登記措施後，2023年將有多達780萬新選民。

馬來西亞政府估計，到2023年登記選民的數量將達到2270萬，佔馬來西亞3000萬公民的約75%。2018年馬來西亞大選共有1490萬登記選民，以及近400萬未登記選民。巫統黨國會議員哈珊指出，新法案賦予年輕人更多權力，允許他們以選票表達

政治期待與決定。

不過，儘管政治界多支持投票年齡降低到18歲，民眾不見得支持。馬來西亞一名22歲的學生投書到新加坡《海峽時報]》表示反對，18歲年輕人還不夠成熟，他們多半只會追隨意見，甚至是盲從。馬來西亞偏遠地區的人可能也不支持投票年齡下降，但專家認為，這是因為過於保守的心態，其實偏遠地區的人民更需要用選票，抗議政治人物未能夠實現建設地方的諾言。

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