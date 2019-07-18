親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

日本京都動畫疑遭汽油縱火 工作室全毀近40傷傳數人罹難

「東方瑞士」不自由 暗渡陳倉的星國打假訊息法

讓年輕人出聲！ 馬來西亞允18歲投票

2019-07-18 11:09台灣醒報 記者王秋燕╱台北報導

馬來西亞政治大改革，滿18歲年輕人即將可以投票。(photo by Malays...
馬來西亞政治大改革，滿18歲年輕人即將可以投票。(photo by Malaysia Chronicle under CC license）
分享
馬來西亞國會下議院議員通過投票年齡修正案，將投票年齡自21歲降至18歲，成為第209個投票年齡降到18歲的國家。馬來西亞政府估計，2023年大選將有多達780萬新選民可以加入投票，可讓更多年輕人用選票表達政治意願。但部分民眾認為，18歲還不夠成熟，只會盲從其他人意見。

政治人物都太老

台灣目前投票年齡是20歲，新加坡是21歲。根據《半島電視台](https://www.aljazeera.com/news/2019/07/malaysia-parliament-debate-move-voting-age-18-190715021731589.html)》報導，印尼投票年齡為17歲，奧地利甚至16歲就可以投票。因此馬來西亞不少人認為，政府組織掌權的人年紀太大，以總理為例，馬哈迪是全球年紀最大的，已經高齡94歲，而最有可能的繼任人選安華年紀也已經71歲。更荒謬的是，有人覺得40歲的政治人物是新手。

馬來西亞國會下議院16日針對投票年齡法律修正案進行投票，211名議員全數投下贊成票。此修正案還包括選民在選民名冊上自動登記，以及18歲就有資格參選的條款。這是馬來西亞總理馬哈迪上任以來，第一個獲得多黨派國會議員支持的法案。

根據《Star Online](https://www.thestar.com.my/news/nation/2019/07/16/syed-saddiq-lauds-move-to-lower-voting-age-to-18/)》報導，馬來西亞青年運動部長薩迪克積極參與投票年齡下降到18歲的修正法案推動，對於法案獲得國會議員全數支持、通過法案表達欣慰。他表示，這是馬來西亞最具希望的一天。

將多出780萬新選民

根據新加坡《海峽時報](https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysias-federal-constitution-amended-to-lower-voting-age-from-21-to-18)》報導，投票年齡修正法案通過後，馬哈迪在國會發表演說表示，在未來5年逐漸落實投票年齡降至18歲、執行自動選民登記措施後，2023年將有多達780萬新選民。

馬來西亞政府估計，到2023年登記選民的數量將達到2270萬，佔馬來西亞3000萬公民的約75%。2018年馬來西亞大選共有1490萬登記選民，以及近400萬未登記選民。巫統黨國會議員哈珊指出，新法案賦予年輕人更多權力，允許他們以選票表達

政治期待與決定。

不過，儘管政治界多支持投票年齡降低到18歲，民眾不見得支持。馬來西亞一名22歲的學生投書到新加坡《海峽時報]》表示反對，18歲年輕人還不夠成熟，他們多半只會追隨意見，甚至是盲從。馬來西亞偏遠地區的人可能也不支持投票年齡下降，但專家認為，這是因為過於保守的心態，其實偏遠地區的人民更需要用選票，抗議政治人物未能夠實現建設地方的諾言。

【更多精采內容，詳見

馬來西亞投票
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

暴力鎮壓！青少年臉部中52發橡膠彈 16發在眼睛

2019-07-18 10:58

伊波拉全球緊急狀態啟動！DR剛果1,676人感染死亡

2019-07-18 12:15

遭踢出F-35戰機計畫 土耳其聲明：請美國收回錯誤

2019-07-18 10:32

此蟻非彼雨！英氣象雷達將蟻群誤為雲雨！

2019-07-18 12:29

因應日本「白名單」除名 南韓反制措施下周定案

2019-07-18 11:33

美國不賣土耳其F-35 北約防線瓦解？

2019-07-18 11:09

新加坡打假訊息法上路 只是暗渡陳倉？

2019-07-18 11:08

兩輛賓士變一船煤礦 金正恩瞞天過海 戲耍五國

2019-07-18 10:00

遭踢出F-35戰機計畫 土耳其要美國收回「無法修補」的錯誤

2019-07-18 09:05

投票低空過關 德國防部長范德賴恩 首位歐盟女主席

2019-07-18 00:41

蓋茲資產落居全球第三 為何媒體說他雖敗猶榮？

2019-07-17 22:37

義名偵探小說家93歲辭世 傳偵探系列有最終集

2019-07-17 21:51

伊拉克庫德族大城傳凶案 土耳其副領事遭槍殺

2019-07-17 21:30

情報人員滲透？川普要查谷歌「傾中叛美」

2019-07-17 14:34

美反制數位稅 法財長：永不放棄

2019-07-17 14:30

CNN蒐證：阿桑吉勾結俄國 干預美國大選

2019-07-17 14:19

美核武歐洲儲放地 意外露點

2019-07-17 14:10

德國防部長范德賴恩掌歐執會 驚險過關

2019-07-17 13:42

批中不停手 澳洲電視節目稱新疆是世界最大監獄

2019-07-17 13:19

被爆用公帑嗑龍蝦大餐挨轟 馬克宏親信請辭

2019-07-17 13:16

內戰慘無人道！ 多國籲利比亞停火

2019-07-17 12:15

馮德萊恩掌歐盟 德國啟接班程序

2019-07-17 12:14

傳戴克辛擬籌組新政黨 名字暫定為法黨

2019-07-17 12:09

平行理論 川普與強生驚人相似

2019-07-17 12:03

美核武在歐洲儲放地 北約相關文件意外露「點」

2019-07-17 10:41

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

兩輛賓士變一船煤礦 金正恩瞞天過海 戲耍五國

2019-07-18 10:00

毒品亂往馬桶沖 竟創造出「冰毒鱷魚」

2019-07-17 21:38

數起餐廳無人卻神秘自燃案件 兇手竟是天婦羅麵衣

2019-07-17 18:20

21歲獻第一次…10天後女友驗孕中獎 網驚：綠綠的

2019-07-17 12:44

一個晚上領5萬！清理「受詛咒人偶」 卻發生靈異巧合

2019-07-17 16:38

川普嗆聲重啟關稅戰 3,250億美元陸貨成箭靶

2019-07-18 01:33

眾院通過強烈譴責 川普竟樂不可支

2019-07-18 01:05

全世界最陡街道「換人做」 到底有多陡？

2019-07-17 15:06

曾多次神預測危機 這位大空頭押注明年美國利率接近零

2019-07-17 20:42

遭踢出F-35戰機計畫 土耳其要美國收回「無法修補」的錯誤

2019-07-18 09:05

暴力鎮壓！青少年臉部中52發橡膠彈 16發在眼睛

2019-07-18 10:58

瞄一眼就記得！9歲妹妹「神還原」畫竊賊紅車 凹痕、鐵架全都有

2019-07-17 21:27

傻眼！她外帶玉米餅回家 打開驚見整顆「起司門鎖」

2019-07-17 14:22

蓋茲資產落居全球第三 為何媒體說他雖敗猶榮？

2019-07-17 22:37

「連頭」女嬰成功分離！超過百名專家助陣 術後模樣超可愛

2019-07-17 20:14

6歲女童陪打高爾夫 遭父揮出的小白球擊中後頸亡

2019-07-17 17:12

看不下去？ 日韓貿易紛爭美國準備出手

2019-07-17 16:28

變態夫妻獵殺南非巨獅超嗨！屍體旁「激情熱吻」合照 網轟：殘忍

2019-07-17 21:13

日本京都動畫遭持汽油縱火 工作室全毀7到8人傷勢嚴重

2019-07-18 11:16

連丟世界第一名 紐國網民崩潰了！

2019-07-17 17:51

店長忌日店門口貓咪趕不走 網友：店長回來了

2019-07-17 15:58

中國人縮手 海外買家買美國房產金額銳減36％

2019-07-18 08:28

媽媽訂迪士尼蛋糕 店員聽錯變「彩紅小馬大麻派」

2019-07-17 13:00

川普掰聖經 四人幫變成天啟四騎士

2019-07-17 21:41

巴西查獲山寨法拉利、藍寶堅尼

2019-07-17 14:09

11歲自閉兒室內排泄 遭繼父殘忍潑冷水凍死

2019-07-17 15:35

貿易戰疑慮未除、企業財報好壞參半 美股走低

2019-07-18 07:07

影／埃及兩座最古老金字塔對外開放 內部長這樣

2019-07-17 16:34

打錯算盤？亞馬遜Prime Day當天搜尋「退會」暴增18倍

2019-07-17 17:56

影／愛車被偷她不爽 自扮偵探成功把車「偷回來」

2019-07-17 17:17

鮑爾一席話 加深降息預期

2019-07-18 00:25

為找回愛犬他PO天價懸賞文 網友驚：找到就發大財了

2019-07-18 10:01

少女舉假槍遭警察開槍擊斃 影片揭警上手銬才救人

2019-07-18 10:16

影／日本京都動畫疑遭汽油縱火 工作室全毀近40傷傳數人罹難

2019-07-18 12:17

Netflix美國市場Q2意外流失訂戶 盤後股價大跌13%

2019-07-18 08:02

情侶做愛雙雙從9樓摔下 女當場死男沒事回派對繼續嗨

2019-07-18 12:13

日韓貿易戰燒 產業恐受累

2019-07-18 01:40

批中不停手 澳洲電視節目稱新疆是世界最大監獄

2019-07-17 13:19

11起反補貼措施 WTO裁決美違規 大陸有權報復

2019-07-18 00:48

遭踢出F-35戰機計畫 土耳其聲明：請美國收回錯誤

2019-07-18 10:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top