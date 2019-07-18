暴力鎮壓！青少年臉部中52發橡膠彈 16發在眼睛

2019-07-18 10:58 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



夏康（Rufo Chacon）抗議時遭警方以橡膠子彈射擊臉部52發，其中16發擊中眼睛。取自CNN 分享 facebook 委內瑞拉最近一場示威抗議引發暴力衝突，一名青少年遭52發子彈擊中臉部，其中16發打中眼睛造成失明。聯合國譴責委國政府違反人權，委國政府隨後立即發布調查報告，譴責兩名鎮壓警察。

委國聖克里斯托瓦爾市市民2日上街遊行，抗議該地區家庭用瓦斯短缺。不過卻遭警方無預警暴力鎮壓，使用橡膠子彈攻擊民眾，造成16歲的夏康（Rufo Chacon）雙眼失明。醫生表示，夏康被52發子彈擊中臉部，其中16發在眼睛。

警方調查報告顯示，該市警察無預警向民眾暴力施壓，其他兩名未成年抗議者頭部也受到傷害。其中一名是夏康14歲的弟弟阿德里安，他的頭部挨警棍，當時他們與母親上街抗議該地區家庭用瓦斯短缺。

聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）對此發表聲明，譴責委內瑞拉政府「違反人權」。委國總統馬杜洛反駁說，報告不公允。

聯合國發出聲明數小時後，委內瑞拉政府隨即宣布，兩名警察因殺人未遂、使用武器不當、殘忍行為等遭起訴。

委內瑞拉西部長期來以反政府知名。2014年起，該地區發生過大大小小的暴力衝突，包含委國最大規模的幾件衝突。

夏康在示威抗議後表示，「我已經開始忘記顏色是什麼了」、「所有的政治家都是騙子，這裡的法律是用來攻擊市民而不是保護他們」。