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遭踢出F-35戰機計畫 土耳其聲明：請美國收回錯誤

2019-07-18 10:32聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

土耳其上周開始接收俄羅斯的S-400防空飛彈系統，美國17日宣布，排除土耳其參與F-35匿蹤戰鬥機計畫。

白宮17日在聲明中表示，土耳其採購俄羅斯S-400防空系統的決定「造成它不可能繼續參與F-35」。土耳其本來替這款戰機製造零組件，美方現在必須尋找其他供應商取代。

白宮聲明指出，「F-35不可能跟用於了解它先進性能的俄羅斯情蒐平台共存」，意指S-400是俄羅斯刺探F-35性能的手段。

不過白宮也試圖淡化上述決定對於兩國關係的影響，強調美方仍「高度重視」與土耳其的戰略關係。白宮聲明說，「作為北約盟友，我們關係是多層次的，並不僅聚焦在F-35」。

土耳其外交部稍後發布聲明說，「美國的片面作法跟我們夥伴關係的精神互相矛盾」、「我們請美國收回此一錯誤，它必然會對雙邊關係造成無法彌補的傷害」。聲明並且批評美方此一不公平決定缺乏正當性。

土耳其先前與美國談妥要購買約100架美國最先進的F-35戰機，並在美國F-35計畫上投入巨資，土耳其的公司還替這款戰機製造937種零件。

但在與美國和歐洲關係緊繃的情況下，土耳其轉而採取愈來愈獨立的國防政策。土耳其以25億美元向俄羅斯購買S-400防空系統，並派遣武裝部隊前往俄羅斯受訓。

北約由29個成員國組成，土耳其軍隊是北約組織的第二大常設部隊。土耳其是美國的主要盟友之一，身處重要戰略位置，與敘利亞、伊拉克和伊朗接壤。

此外，土耳其也在敘利亞衝突中扮演重要角色，為反抗團體提供武器和軍事支援。然而，土國與部分北約成員國和歐盟關係惡化，歐盟指責土耳其總統厄多安在2016年發生未遂政變後，採取更專制的態度。

土耳其上周開始接收俄羅斯的S-400防空飛彈系統，美國將土耳其排除在F-35匿蹤...
土耳其上周開始接收俄羅斯的S-400防空飛彈系統，美國將土耳其排除在F-35匿蹤戰鬥機計畫外。美聯社
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