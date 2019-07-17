希區考克的電影成真 美今夏傳多起鳥類攻擊人類事件

2019-07-17 23:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



住在麻州Marlborough市的維德，習慣早晨在住家附近、寧靜的湖邊跑步。多年前他家附近來了一位惡鄰居，而今年春季，湖邊將不復以往的寧靜。

維德有次出門運動，先是後腦勺遭這名惡鄰居猛敲，緊接著又受到「夾」攻。這名惡鄰居是一隻紅翅黑鸝（Red-winged blackbird）。

生活在北美及中美洲的紅翅黑鸝高達2.5億隻，部分紅翅黑鸝在今夏對人類特別具有攻擊性，迫使民眾開始改變一般走路的路線和戴上帽子，或跑步時拼命揮手以保護頭部。

60歲的程式設計師維德表示，「當你向他人述說自己被鳥類攻擊，他們通常會睜大眼看著你，心裡可能想著這實在很荒唐。但這簡直是希區考克的電影『鳥』（The Birds）的翻版，也是我的親身經歷！」

許多與鳥類長期和平共存的人類開始注意到，今夏鳥類的攻擊頻率增加。明尼蘇達州天然資源部資訊官員紐曼表示，隨著人類逐漸入侵鳥類的棲息地，鳥類攻擊人類的頻率也日益頻繁。

紐曼表示，4月到7月底是紅翅鸝的繁殖季節，他們會在這段期間內築巢，公鳥的工作就是捍衛母鳥和幼鳥，「這有點類似母熊與幼熊的關係」。她建議，在頭頂揮舞雨傘或掃把，有助抵禦紅翅黑鸝的攻擊，因為這種鳥通常會攻擊對象目標的頂部。

另一名苦主是住在明尼蘇達州的艾斯勒，他今年以來每次跑步經過會受鳥類攻擊的路段，都會揮舞手臂趕走牠們。這位43歲的房地產經紀人起初會覺得自己人單力薄，還戲稱這種鳥是「復仇者」（nemesis）。他先前在住家附近的湖泊慢跑了六年，一次鳥類攻擊事件都沒遇過。

但今年起，他每次跑步時都要趕跑一種黑鳥，有時候為保護頭部，會穿連帽運動衫出門運動。他在臉書上分享自身經歷，有數十名與他同住里奇菲爾德城的網友為他抱不平。

有幾個州的公園主管機關和天然資源辦公室發現，老鷹和其他野生火雞今年春季攻擊人類的次數也創紀錄。

烏鴉為了保護幼鳥，也可能變得更兇暴。美國互動式地圖網站CrowTrax追蹤全球烏鴉的攻擊事件，任何人若遭受烏鴉攻擊，可在網站新增事發地點，並敘述鳥類攻擊人的過程。