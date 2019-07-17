蓋茲資產落居全球第三 為何媒體說他雖敗猶榮？

2019-07-17 22:37 聯合報 記者 聯合報 記者 曹國維 ╱即時報導



CNN報導，微軟創辦人蓋茲已不再是全球富豪排行榜亞軍，法國路易威登集團（LVMH）執行長阿爾諾已取代蓋茲的位子。

根據彭博億萬富豪指數16日發布的統計，現年70歲的阿爾諾，過去一年資產增加390億美元，讓他以1080億美元身家，將資產1070億美元的蓋茲擠到第三名。這是彭博億萬富豪指數創立7年來，蓋茲首度跌出前兩名。

亞馬遜網站執行長貝佐斯仍以1250億美元資產，穩居冠軍。