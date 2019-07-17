伊拉克庫德族大城傳凶案 土耳其副領事遭槍殺

2019-07-17 21:30 聯合報 記者 聯合報 記者 曹國維 ╱即時報導



BBC報導，一名土耳其外交官在伊拉克庫德族自治區首府艾比爾餐廳用餐時，遭槍手殺害。

消息人士說，土耳其副領事和其他兩人在餐廳用餐時，遭兩名槍手殺害。槍手行凶後逃離，庫德族安全部隊已封鎖該區搜捕。