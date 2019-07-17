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伊拉克庫德族大城傳凶案 土耳其副領事遭槍殺

2019-07-17 21:30聯合報 記者曹國維╱即時報導

BBC報導，一名土耳其外交官在伊拉克庫德族自治區首府艾比爾餐廳用餐時，遭槍手殺害。

消息人士說，土耳其副領事和其他兩人在餐廳用餐時，遭兩名槍手殺害。槍手行凶後逃離，庫德族安全部隊已封鎖該區搜捕。

目前尚未有人出面宣稱犯案，先前的報導稱三名土耳其領事館雇員遇害。土耳其經常和伊拉克邊境地區的庫德族民兵發生衝突。

伊拉克庫德族自治區首府艾比爾。美聯社
伊拉克庫德族自治區首府艾比爾。美聯社
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