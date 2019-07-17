影／埃及兩座最古老金字塔對外開放 內部長這樣

2019-07-17 16:34 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



埃及13日起開放最古老金字塔其中兩座，曲折（Bent）金字塔及其周邊金字塔，這是1965年來首次開放，遊客可從北側進入，沿著79公尺長的狹窄隧道，進到深處的兩個墓穴，一探其神秘內部。

埃及最高古物委員會秘書長瓦奇瑞（Mostafa Waziri）表示：「經過將近兩個月的努力，我們安裝梯子、製作階梯，進行古蹟保存與修復，去除煙塵等工作。這是各位訪客首度能夠踏進這座金字塔。」

曲折金字塔位在首都開羅（Cairo）以南約40公里，屬於孟非斯古都代赫舒爾（Dahshur）墓地，建於古王國法老王斯尼夫魯（Sneferu）時期，距今已有約4600年歷史，高101公尺，因獨特外型得名，是早期金字塔發展的主要範例。

曲折金字塔結構特殊，推測是因建造者在工程進行到一半時，發現底盤是不穩定的柔軟粉砂質黏土，導致結構出現裂痕，因此將角度從一開始的54度改為43度，使得它的外型與眾不同，有兩種內部結構。不過金字塔後來開始出現磨損，斯尼夫魯在附近另建史上第一座真金字塔「紅金字塔」（the Red Pyramid）為自己的陵寢。