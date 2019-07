馮德萊恩掌歐盟 德國啟接班程序

2019-07-17



歐盟人事案塵埃落定!歐洲議會16日正式以383票,確定前德國國防部長馮德萊恩於年底接任歐盟執委會主席。不過外界分析,比起前任主席榮克,她的反對票數量大增,對於之後執政會是隱憂。另外,她在德國原職位將由基民盟黨魁凱倫鮑爾接任,該黨也開始為德國總理梅克爾的不連任做準備。

首位女歐執委會主席

根據《英國廣播公司》報導,歐洲議會在法國總部舉行投票,決定馮德萊恩能否正式成為歐盟執委會主席。最終她獲得383張同意票,超過所需過半議員同意的374張票,成為史上首位女性歐盟執委會主席。

馮德萊恩曾承諾,希望歐盟能推動更多社福政策以消弭貧窮,並加強促進女權,她也希望能再給英國更長的時間脫歐。不過,她的得票數比起前主席榮克的422票少,暗示未來在執政上可能會受到較大阻力。除了脫歐派不投她外,綠黨亦對馮德萊恩在氣候變遷與難民問題上表態不明確感到不滿。

預定年底卸任的榮克推文恭喜馮德萊恩當選,同時也叮囑她雖然工作不好做,但他相信馮德萊恩可以勝任。「即使我不再執政,我在布魯塞爾(歐盟總部)也獲得一個好夥伴。」梅克爾也對馮德萊恩高度推崇,認為在她領導下,歐盟仍會是穩定、令人安心的機構。

德國啟動接班程序

《歐洲新聞網》則提到,馮德萊恩的德國國防部長大位將由基民盟黨魁凱倫鮑爾接任。由於梅克爾下次選舉已宣布不再連任,並指定凱倫鮑爾做為她的繼承人,但凱倫鮑爾先前多被外界批評沒有行政歷練,難以接掌總理大位,這次任命對她跟基民盟來說,都是很好證明自己的機會。

