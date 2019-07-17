馮德萊恩掌歐盟 德國啟接班程序

2019-07-17 12:14 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



歐盟人事案塵埃落定！歐洲議會16日正式以383票，確定前德國國防部長馮德萊恩於年底接任歐盟執委會主席。不過外界分析，比起前任主席榮克，她的反對票數量大增，對於之後執政會是隱憂。另外，她在德國原職位將由基民盟黨魁凱倫鮑爾接任，該黨也開始為德國總理梅克爾的不連任做準備。

首位女歐執委會主席

根據《英國廣播公司》報導，歐洲議會在法國總部舉行投票，決定馮德萊恩能否正式成為歐盟執委會主席。最終她獲得383張同意票，超過所需過半議員同意的374張票，成為史上首位女性歐盟執委會主席。

馮德萊恩曾承諾，希望歐盟能推動更多社福政策以消弭貧窮，並加強促進女權，她也希望能再給英國更長的時間脫歐。不過，她的得票數比起前主席榮克的422票少，暗示未來在執政上可能會受到較大阻力。除了脫歐派不投她外，綠黨亦對馮德萊恩在氣候變遷與難民問題上表態不明確感到不滿。

預定年底卸任的榮克推文恭喜馮德萊恩當選，同時也叮囑她雖然工作不好做，但他相信馮德萊恩可以勝任。「即使我不再執政，我在布魯塞爾（歐盟總部）也獲得一個好夥伴。」梅克爾也對馮德萊恩高度推崇，認為在她領導下，歐盟仍會是穩定、令人安心的機構。

德國啟動接班程序

《歐洲新聞網》則提到，馮德萊恩的德國國防部長大位將由基民盟黨魁凱倫鮑爾接任。由於梅克爾下次選舉已宣布不再連任，並指定凱倫鮑爾做為她的繼承人，但凱倫鮑爾先前多被外界批評沒有行政歷練，難以接掌總理大位，這次任命對她跟基民盟來說，都是很好證明自己的機會。

馮德萊恩16日正式通過任命案，成為史上首位女性歐盟執委會主席。 （Photo by European Parliament on Flickr under C.C License） 分享 facebook

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