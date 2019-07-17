內戰慘無人道！ 多國籲利比亞停火

2019-07-17 12:15 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



利比亞內戰人道危機引發國際關注！美、英、法、埃及、阿拉伯聯合大公國等國近日呼籲利比亞內戰雙方即刻停戰，目前由於雙方在首都的黎波底交戰正酣，導致平民死傷慘重，超過10萬人因戰爭無家可歸，諸國希望雙方不要用戰爭解決問題，否則舉國動亂、政府無能治理下，也會滋長恐怖主義興起。

嚴重人道危機

根據《半島電視台》報導，美、英、法等6國16日罕見聯合發聲明，敦促利比亞交戰雙方接受聯合國調停，利比亞的問題不應該用軍事手段解決，雙方已經造成至少1100人死亡、10萬人因戰火流離失所，也讓難民問題再度浮現，除了逃往歐洲，被拘留的難民面對戰火亦無力抵抗，舉國陷入慘絕人寰的絕境。

利比亞目前由聯合國支持的民族團結政府（GNA）跟強人哈夫塔率領的利比亞國民軍（LNA）分別割據該國東、西部，首都的黎波底目前由GNA占領，LNA先前佔領東部領土後，於4月進軍的黎波底，原本勢如破竹的LNA卻踢到鐵板，久攻不下首都外，還丟失重要軍事大城。

哈夫塔多次為了突破僵局，發動大規模轟炸造成許多無辜平民死傷，還攻擊支援政府軍的外國（如土耳其），引發各國不滿，譴責哈夫塔濫殺無辜，同時也希望內戰雙方趕快坐下來談，但利比亞首相薩拉傑跟哈夫塔都堅持己見，不願跟對方開啟談話，聯合國、法國多次協調都沒有用。

說不打卻在背後搞鬼

《利比亞快報》報導，GNA的外交部長薩拉亞反而批評，聯合國的調停無法順利進行，是因為美國、法國跟俄國在背後搞鬼，法國疑似還暗自提供飛彈給哈夫塔，根本是想藉此發戰爭財。

在雙方僵持不下的情況下，外界擔心利國會重蹈敘利亞、索馬利亞等國，因為內戰分裂導致恐怖主義增生的無限混亂循環。

國際紛紛呼籲利比亞停止內戰，避免人道危機惡化、恐怖主義復辟。（Photo by United States Africa Command） 分享 facebook

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