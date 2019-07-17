南韓籲日本解除出口管制 可能遣特使協商

2019-07-17 11:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



日本與南韓的貿易爭端方興未艾，南韓一再呼籲日本撤除出口管制，進行談判，且可能派遣特使前往日本。此外，南韓政府也宣布近期內公布降低對日本產業依賴的計畫。

日本與南韓的最新貿易爭端，起因是二戰日本徵用南韓勞工的賠償問題。南韓認為，日本的出口管制措施是這起外交爭端的延伸，但日方表示，出口管制是因為調查發現輸往南韓的高科技原物料轉運到北韓與伊朗等地，引發國際社會安全疑慮。

日南韓代表在東京召開工作層級會議，但會談後僅各自表明立場與評估事實。南韓呼籲日本再度磋商，但日方尚未回應，也表示不預期會在短期內解除管制。

日本提出，成立第三方仲裁委員會，解決徵勞工爭端，但《朝鮮日報》報導指出，南韓當局稱這項提議「無法接受」

南韓企畫財政部長官洪楠基周三表示，韓國近期內將公布降低對日本產業依賴度的計畫，並再次呼籲日本停止出口限制。他表示：「政府正在研擬綜合計畫，以降低韓國對日本材料、零組件和設備行業的依賴。」

另外，南韓《東亞日報》報導，南韓總理李洛淵在被問及派遣特使前往日本的可能性時表示，外交討論正在進行中，預計會有一些進展。