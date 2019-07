蟲蟲危機!美軍實驗把蝨當武器 議員查是否引發傳染病

2019-07-17 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 田思怡 ╱即時報導



衛報報導,一名美國聯邦眾議員要求美國國防部調查,軍方用壁蝨(ticks)和其他昆蟲做生物武器實驗,是否與萊姆病(Lyme disease)的流行有關。

共和黨籍新澤西州聯邦眾議員史密斯(Chris Smith)提出的修正案已獲眾院通過,指示國防部監察長檢討美國在1950年到1965年間用壁蝨和其他昆蟲做生物武器實驗的規模,以及是否有蟲子意外或刻意流出實驗室。

修正案附加在國防預算法案,眾院的預算法案還必須與參院的版本折衝。

史密斯表示,一些書籍和文章指出,美國政府機構做了大規模實驗,包括設在在馬里蘭州德特里克堡(Fort Detrick)和紐約州李子島(Plum Island)的機構,把壁蝨和其他昆蟲做為生物武器。

曾罹患萊姆病的史丹福大學科學作者紐比(Kris Newby)今年五月出版新書「被咬了:萊姆病及生物武器的秘史(Bitten: The Secret History of Lyme Disease and Biological Weapons)」,質疑這種疾病的來源。美國每年有40萬人感染萊姆病。

書中引述發現萊姆病病原體的伯格多費(Willy Burgdorfer)的說法,軍方實驗出了差錯,導致萊姆病流行。

2014年去世的伯格多費曾為美軍的生物武器研究員,他的工作是讓跳蚤丶壁蝨丶蚊子和其他吸血昆蟲感染會引起人類疾病的病原體。

根據此書,軍方空投已感染病原體的蟲子,並將沒有感染病原體的蟲子釋出到美國的住宅區,追蹤如何擴散。書中指出,這類計畫可能失控,導致美國在1960年代爆發萊姆病大流行。