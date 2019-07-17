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美核武在歐洲儲放地 北約相關文件意外露「點」

2019-07-17 10:41聯合報 記者季晶晶╱即時報導

一份新近發表、隨即刪除的北約組織（NATO）關聯機構文件在歐洲登上新聞頭條，因為該文件的內容顯然證實了長久以來的公開秘密：美國核武存放在比利時、德國、義大利、荷蘭和土耳其。

這份名為「核武嚇阻的新時代？現代化、限武以及盟軍核武力」的文件有個版本在4月公布，是加拿大參議員戴伊（Joseph Day）為北大西洋公約組織國會大會國防和安全委員會所撰。該報告評估北約核武嚇阻政策的未來發展。

幾個月後，媒體注意到這篇報告透露大約150個美國核武部署在歐洲的地點。

根據比利時《晨報》（De Morgen）16日公布的文件副本，有一段談及核武庫的文字如下：「這些炸彈儲放在六個歐美基地--比利時的小布羅赫爾（Kleine Brogel）、德國的比歇爾（Büchel）、義大利的阿維亞諾（Aviano）和吉地托雷（Ghedi-Torre）、荷蘭的沃爾克（Volkel），以及土耳其的因瑟利克（Incirlik）。」

這份文件沒有說明訊息出處。上周，最終版報告上網，略過核彈儲放地點不提，僅模糊指涉可攜帶核武的飛機。該報告指出，「經常被引述有此類飛機的歐洲盟國是比利時、德國、義大利、荷蘭和土耳其」，註釋表明引用美國非政府組織「核武威脅倡議」（the Nuclear Threat Initiative）2018年的一份報告。

戴伊發布電子郵件說，該報告的第一版僅為草案，直到11月北約組織國會大會開會處理前，可能修改，「報告使用的所有訊息皆為公開來源的資料」。

美國及其歐洲盟友向來不評論華府核武在歐洲大陸的儲放地點。一名北約官員表示，上述報告並非北約官方文件。

但部分歐洲媒體認為這份報告證實了公開的秘密。《晨報》指出，「終於黑白分明，比利時確有美國核武」。

此事可能引發比、德、義、荷等國政壇人士開始討論美國核武的儲放問題。

美國核武在歐洲的部署地點包括比利時、德國、義大利、荷蘭和土耳其。圖為美國林肯號航...
美國核武在歐洲的部署地點包括比利時、德國、義大利、荷蘭和土耳其。圖為美國林肯號航空母艦上的F/A-18戰機。美聯社
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