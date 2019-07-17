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丹娜絲颱風海警！恐成「穿心颱」 最快周三中午發布陸上警報

登月行動50週年 阿波羅11號太空人重返發射基地

2019-07-17 00:45中央社 卡納維爾角16日綜合外電報導

今天是阿波羅11號發射升空的50週年，當年寫下歷史的其中一位太空人重返當初的發射基地，為持續一週的阿波羅11號紀念活動揭開序幕。

1969年7月16日，美國執行阿波羅11號計畫，搭載3名太空人升空，並在7月20日成功登陸月球。3名太空人中有2位仍在世，分別為89歲的艾德林（Buzz Aldrin）和88歲的柯林斯（Michael Collins）。柯林斯今天在當地時間早上9點32分，於當年發射火箭的甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）39A發射場，為持續一週的阿波羅11號紀念活動拉開序幕。

登月行動的任務指揮官阿姆斯壯（Neil Armstrong）是史上首位踏上月球的人類。他於2012年去世，享壽82歲。

回顧當年，由艾德林與阿姆斯壯駕駛的登月小艇「老鷹號」（Eagle）於1969年7月20日登陸月球，阿姆斯壯在幾小時後踏上月球表面。柯林斯則留守在月球軌道上的母艙哥倫比亞號（Columbia）。哥倫比亞號是3名太空人返回地球的唯一交通工具。

柯林斯今年3月曾在紐約告訴記者：「他們（阿姆斯壯和艾德林）知道，我也知道，倘若他們因為某些原因無法成功離開，我也無能為力。」

「哥倫比亞號上沒有登陸裝備，我無法從母艙下去拯救他們。」

艾德林較少在螢光幕前曝光，未參與今天的發射台紀念活動，但他活躍於推特。他也是第2位踏上月球的人類。

太空人哥倫比亞紐約
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