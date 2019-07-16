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登月50週年逢月偏食 台灣與世界一同見證

2019-07-16 20:39中央社 巴黎16日綜合外電報導

7月17日天亮前將出現「月偏食」天象，這是台灣今年唯一可見的一場月食。圖／台北市...
7月17日天亮前將出現「月偏食」天象，這是台灣今年唯一可見的一場月食。圖／台北市立天文館提供
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7月16日是阿波羅11號發射升空50週年。英國皇家天文學會發布聲明，今天五大洲部分地區都能看見月偏蝕天文景觀。台灣則會在17日約清晨5點13分出現最大面積的月偏食。

英國皇家天文學會（Royal AstronomicalSociety, RAS）在聲明中指出，北歐和亞洲部分地區、非洲全區、南美洲東部、和澳洲西部今天都能見到月偏食景觀。

RAS表示，今天月球表面將會有60%被地球本影遮蓋。英國觀看月偏食的最佳時刻是當地時間22點30分。

根據挪威Time and Date網站（https://www.timeanddate.com/eclipse/in/taiwan/taipei），台灣時間17日清晨5點13分也能見到最大面積的月偏食景觀。不過，屆時月亮仍位在地平線附近，因此若要觀看月偏食，建議前往高處或視線無遮蔽地點。

當月球運行進入地球的陰影，地球位在太陽和月球之間時，會出現月食景觀。

不同於日食，民眾可以不用戴護目鏡，裸眼直視月食，無須擔心眼睛受傷。專家建議想要拍攝月食景像的人攜帶腳架。

1969年7月16日，美國執行阿波羅11號計畫，搭載3名太空人升空，並在7月20日成功登陸月球，阿姆斯壯（Neil Armstrong）與艾德林（Buzz Aldrin）成為史上首次踏上月球的人類。

英國太空人挪威
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