影／硬闖51區！臉書惡搞活動竟吸百萬響應 美軍說話了

2019-07-16 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



美國內華達州空軍基地以「51區」（Area 51）聞名，數十年來，陰謀論者一直認為那裡是政府研究外星人和存放相關殘骸的祕密基地。日前臉書上有人發起要「硬闖51區去看外星人」的活動，竟吸引逾百萬人響應，但由於該處是軍方重地，美軍獲悉也慎重其事的出面警告。

遊戲實況主「SmyleeKun」日前發起，名為「硬闖51區，他們擋不了我們所有人」的惡搞活動，邀請大眾在9月20日一起以「火影忍者跑法」闖入51區，活動描述寫道：「如果我們像鳴人那樣跑，我們可以跑得比他們的子彈還要快。去看外星人吧。」

截至目前，這個惡搞活動已有超過120萬人響應參加，另有100萬人表示感興趣，儼然成為今夏臉書上最火熱活動，網友惡搞「硬闖51區」的各式各樣梗圖也大為流傳。

但美國國防部顯然不覺得這很好玩。空軍發言人麥克安德斯（Laura McAndrews）12日對《華盛頓郵報》表示：「（51區）是美國空軍的開放式訓練場，我們不鼓勵任何人試圖進入訓練美軍的地區。美國空軍始終隨時保護美國及其資產。」

「51區」位於拉斯維加斯以北約129公里的沙漠地帶，數十年來一直被許多研究外星人的愛好者，認為是美國政府研究外星人和存放相關殘骸的祕密基地，包括1947年「羅斯威爾事件」墜毀的不明飛行物。

2013年，官方才在一份中央情報局（CIA）解密檔案中，正式承認該區的存在，是冷戰時期用來發展高空偵察機U-2的祕密測試場，但沒有提到太空飛船或外星人。