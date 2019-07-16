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法國協調塞爾維亞 與科索沃重啟談判

2019-07-16 16:42台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

法國總統馬克宏希望能促成塞爾維亞、科索沃兩個歷史冤家和解。（Photo by 美...
法國總統馬克宏希望能促成塞爾維亞、科索沃兩個歷史冤家和解。（Photo by 美國空軍）
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盼能化解歷史紛爭！法國總統馬克宏近日表示，希望能讓塞爾維亞跟科索沃重啟對話。兩國自南斯拉夫分裂後，爆發嚴重衝突，塞爾維亞還曾於科索沃境內實行種族屠殺，最後在北約介入下才停止內戰，但塞國始終不願意承認科索沃獨立地位，近來雙方在歐盟各國協調下，開始出現和解契機。

歷史糾紛不斷

根據《雅虎新聞網》報導，由於主權爭議，科索沃對塞爾維亞進口品施加100%關稅，歐盟希望雙方可以重啟談判，馬克宏與塞國總統武契奇談完後表示，他希望可以邀請兩國元首到巴黎碰面，德國總理梅克爾也可一同出席。不過武契奇反駁，他向馬克宏爭取能支持塞爾維亞加入歐盟，馬克宏卻沒給他承諾。

塞爾維亞、科索沃的前身為共產大國南斯拉夫，但自強人狄托將軍過世後，南斯拉夫隨即分裂成許多小國，爆發巴爾幹戰爭。塞爾維亞是其中最大的國家，塞國希望以「大賽爾維亞主義」像南斯拉夫一樣統治巴爾幹半島，加上種族、宗教衝突下，科索沃遭到塞國清洗，後來在北約幫忙下，擺脫塞國入侵而獨立。

塞國想加入歐盟

塞爾維亞在背後有俄國撐腰下，持續對科索沃進行經濟制裁，並處處阻撓科國成為聯合國正式會員國，還有加入國際刑警組織。武契奇也曾於國會表態，塞國無力制裁科國，為了加入歐盟，希望國民可以支持跟科索沃關係正常化，不過隨即遭到國內反對黨批評，武契奇放話只是掩飾自己的施政無能。

《奇摩新聞網》提到，雖然跟俄國關係很近，但塞爾維亞也想加入歐盟，由於位處東歐，能爭取到塞國也會對歐盟東擴有很大鼓舞作用。但歐盟的前提就是塞國需要承認科索沃的獨立。位處尷尬下，塞爾維亞也努力的保持軍事中立，除了跟俄國買武器外，也跟歐盟買過空中巴士的直升機。

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