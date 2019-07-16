不只向俄買 土耳其欲自產S-400飛彈

2019-07-16 14:33 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



外媒分析，土耳其執意購買俄國飛彈，可能象徵土國不願再做西方國家看門犬。（Photo on Wikipedia） 分享 facebook

土耳其決定與美國分道揚鑣？土耳其總統艾爾段近日宣布，除了要購買俄國的S-400飛彈系統外，還要設法與俄國合作，自行生產S-400，土國將成為北約第1個使用俄國飛彈系統的國家。外媒分析，土國地處歐俄咽喉，戰略地位重要，他們對美關係隨著選擇俄製S-400而非F-35戰機後漸行漸遠，重挫北約防俄體系。

全面向俄國靠攏

根據《半島電視台》報導，即使美國近日來不斷威脅利誘土耳其，呼籲土國不要買俄國S-400，但艾爾段仍宣稱第1批飛彈將於近日交貨，預計在2020年4月完成飛彈部署。艾爾段向土國民眾強調，S-400可以有效摧毀任何侵犯土耳其的敵人，未來他們更希望可以自行製造S-400。

土耳其位處歐、俄重要咽喉，戰略地位重要，是部署飛彈的絕佳地點。1962年古巴飛彈危機爆發時，美國除了要求蘇聯從古巴撤出飛彈以外，也以取消在土國部署的中程飛彈作為秘密交換條件，才換得蘇聯的妥協。此後土耳其便成為兵家必爭之地，在歐盟成立後更成為歐盟、俄國的拉攏對象。

重創北約防禦網

《NBC新聞網》分析，土國不顧美國多次警告，執意部署俄國飛彈的行為，可能象徵土國不願再做西方的看門犬。更嚴重的是，土耳其是北約盟約國，北約在當地也有部署軍事系統，這套系統跟俄國系統並不相容，如果土國研發自己的新系統，將會自動排除在北約的防空網，對北約軍事部署、情報都是重大傷害。

美國知名期刊《外交政策》分析，美國近年來跟土國相處不愉快，艾爾段最討厭的異議宗教領袖現在仍躲在美國，川普多次公開批評土耳其，不應該俄國走太近，並屢次揚言如果土國跟俄國買飛彈，就要對土國啟動制裁。

不過《外交政策》也說，美國國防部目前仍未放出美國將正式取消對土軍售F-35的計畫，制裁的具體內容也沒有官方說法，可能是因為土耳其私下威脅美國，如果施加制裁就不讓美軍進入重要的因吉利克空軍基地，美、土兩國空軍是該基地的主要使用者，英國皇家空軍也曾使用。該基地還有儲備戰術核武器。

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