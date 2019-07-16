伊朗違反核協議 歐盟：尚可補救

2019-07-16 14:41 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



歐盟外交官認為，伊朗違反核協議情節輕微，希望伊朗可以儘速重回談判。（Photo by 半島電視台影片截圖） 分享 facebook

「伊朗現在後悔還來得及！」歐盟官員15日在布魯塞爾開完會後表示，伊朗從2015年簽訂核協議以來，協議確實有限制伊朗發展核武，伊朗現在雖然宣布增產濃縮鈾，但情況並不嚴重，仍有轉圜餘地，他們呼籲伊朗重回談判桌。不過近來歐洲國家對伊朗態度放軟，也讓以色列總理納坦雅胡批評歐洲縱容伊朗，恐養虎為患。

還有談判空間

根據《英國廣播公司》報導，歐盟外交官默赫里尼表示，核協議確實有效避免伊朗發展核武，不會有更好的協議，希望伊朗可以重回談判桌。她提到，核協議簽署國都認為，伊朗增產濃縮鈾的行為沒有想像中的嚴重，因此亦不會針對伊朗增產的行為有進一步的制裁。

《半島電視台》提到，中國外交部發言人耿爽也呼籲，所有簽約國要共同維護協議，並希望美國可以尊重所有簽約國的共同利益，放棄對伊朗的極限施壓、挑釁。先前中國外交部長王毅與俄國外交部長都曾批評美國，把伊朗逼到開戰邊緣，刺激伊朗只會讓狀況更糟。

歐盟養虎為患

不過《雅虎新聞網》提到，以色列總理納坦雅胡對此深感不滿，批評歐盟對伊朗養虎為患，就像1930年代，英、法對納粹的「綏靖」政策一樣，縱容伊朗發展核武，不要等到伊朗朝歐洲發射核彈，見了棺材才掉淚。

《國會山莊報》提到，美國總統川普雖曾對伊朗提議談判，不過要基於沒有任何前提下才能商量，但目前伊朗仍堅持要放寬石油出口限制與解除經濟制裁。

據英國《快報》報導，伊朗外長札里夫更警告美國，如果挑動戰爭，周圍的國家都無法置身事外。在目前其他國家想談，但美、伊仍陷入僵局下，歐盟等國想將伊朗帶回談判桌的難度仍非常高。

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