日本國會女議員 人數上升影響性低

2019-07-16 14:44 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



日本近日將舉行國會大選,雖然女性提名人數創新高,但她們的參政之路仍面對許多挑戰(Photo by Cock-Robin on Pixabay under C.C License) 分享 facebook

在男性主導的國會裡,日本女議員挑戰重重。日本將於21日進行國會大選,雖然近年來國會女議員數量有成長,不過自民黨女性從政比例仍低,且女性無法進入關鍵決策圈,選舉時比起男性,女性得到金主支援的比例更少。雖然女性參政比例提升一直是安倍政府的主要政見,但國際對日本的女權評比仍持續衰退。

女性不適合選戰

根據《歐洲新聞網》報導,雖然今年大選中,女性占了所有提名人比例約28%,可是日本242席參議員中佔有124席的自民黨,女性候選人提名人數卻只佔該黨總提名15%,比起主要反對黨「立憲民主黨」的45%還要低。在日本,選戰需要跟選民面對面互動,還要透過人脈建立選票、勢力,被日本人普遍認為不適合女性。

《華爾街郵報》提到,雖然日本首相安倍晉三上台後,把提升女性權益、參政比率列為主要政策,但《歐新網》提到,日本的女權卻在安倍上台後,在193個國家中,排名從122名跌落到164名。日本參議員候選人櫻內越受訪時表示,日本的參政環境對於想參選的女性來說非常困難。

拋頭露面有壓力

她提到,雖然她在地方也有歷練,但第一次參選就要面對自民黨強大的候選人塚田,塚田家世雄厚,父親也曾任參議員,人脈、金主樣樣不缺。雖然日本的女性候選人也想增加人脈,但受限於日本傳統家庭觀,認為女性應該全職在家帶小孩,而且不應該在外過度拋頭露面打選戰,包括跟選民握手、寒暄。

另外,即使女性一路從地方參議員歷練下來,要進入政黨的決策中心仍非常困難,總被執掌權力的男性認為是「局外人」,因此日本女性的參政之路,仍有許多刻板印象需要克服。

