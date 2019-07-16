日本國會女議員 人數上升影響性低

2019-07-16 14:44 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



日本近日將舉行國會大選，雖然女性提名人數創新高，但她們的參政之路仍面對許多挑戰（Photo by Cock-Robin on Pixabay under C.C License） 分享 facebook

在男性主導的國會裡，日本女議員挑戰重重。日本將於21日進行國會大選，雖然近年來國會女議員數量有成長，不過自民黨女性從政比例仍低，且女性無法進入關鍵決策圈，選舉時比起男性，女性得到金主支援的比例更少。雖然女性參政比例提升一直是安倍政府的主要政見，但國際對日本的女權評比仍持續衰退。

女性不適合選戰

根據《歐洲新聞網》報導，雖然今年大選中，女性占了所有提名人比例約28%，可是日本242席參議員中佔有124席的自民黨，女性候選人提名人數卻只佔該黨總提名15%，比起主要反對黨「立憲民主黨」的45%還要低。在日本，選戰需要跟選民面對面互動，還要透過人脈建立選票、勢力，被日本人普遍認為不適合女性。

《華爾街郵報》提到，雖然日本首相安倍晉三上台後，把提升女性權益、參政比率列為主要政策，但《歐新網》提到，日本的女權卻在安倍上台後，在193個國家中，排名從122名跌落到164名。日本參議員候選人櫻內越受訪時表示，日本的參政環境對於想參選的女性來說非常困難。

拋頭露面有壓力

她提到，雖然她在地方也有歷練，但第一次參選就要面對自民黨強大的候選人塚田，塚田家世雄厚，父親也曾任參議員，人脈、金主樣樣不缺。雖然日本的女性候選人也想增加人脈，但受限於日本傳統家庭觀，認為女性應該全職在家帶小孩，而且不應該在外過度拋頭露面打選戰，包括跟選民握手、寒暄。

另外，即使女性一路從地方參議員歷練下來，要進入政黨的決策中心仍非常困難，總被執掌權力的男性認為是「局外人」，因此日本女性的參政之路，仍有許多刻板印象需要克服。

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