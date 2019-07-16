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伊朗盼撤制裁 總統：願有條件與美談判

2019-07-16 14:58世界日報 編譯中心╱綜合15日電

伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）14日在電視演說中表示，若美國解除對伊朗制裁，並重返2015年多邊核協議，伊朗準備與美國對談；川普政府則表示，對伊朗敞開協商大門，但對核子與安全議題要有影響更深遠的協議。

不過伊朗設下談判條件，首先要能恢復伊朗的石油出口，而出口量必須是美國去年5月退出核協議之前的水準。羅哈尼演說指出：「我們一直堅信對談的價值，如果他們取消制裁，不再施加經濟壓力，並且重返核協議，我們準備與美國談判，時間就是現在、地點任選。」

美國國務卿龐培歐接受華盛頓時報採訪時表示，伊朗也曾向前總統歐巴馬說過類似的話，「根據過往的經驗，我和川普總統都認為伊朗核協議是場災難。」

另一方面，歐洲各國外長15日前往布魯塞爾，討論伊朗核協議的未來走向。英、法、德三國今天呼籲美伊雙方對話，以結束伊朗核計畫引發的緊張情勢。英國外相韓特表示，還有機會挽救伊朗核協議；法國外長勒德里安則要歐洲保持團結。

根據伊朗通訊社（IRNA），伊朗原子能組織發言人卡馬萬迪表示，除非核協議的歐洲簽署國履行它們的義務，否則伊朗就會回到與列強簽署協議前狀態。伊朗表示，歐洲國家必須做更多，確保伊朗獲取應得的經濟利益。根據核協議，伊朗同意抑制核計畫，換取經濟利益。

英國衛報報導，英國外相韓特今天警告，如果伊朗核協議不能再重回談判桌，後果會非常嚴重。他還說，英國是美國最親近的同盟夥伴，但不同意美國處理伊朗危機的方式。

美、伊兩國近來因為核問題關係緊繃，美國退出核協議後，對伊朗進行經濟制裁，讓伊朗國內經濟衰退。伊朗日前放話開始製造濃度超過核協議規定的濃縮鈾，使得緊張升溫；如今似乎有緩解現象，先是伊朗釋出談判意願，美國當局也已決定不對伊朗外長札瑞夫實施制裁，龐培歐14日已批准札瑞夫入境簽證，讓他能到紐約參加聯合國會議，只是行動範圍被限制在聯合國總部、伊朗駐聯合國大使以及伊朗駐外使團三地之間。

但目前美國都沒有對伊朗表態明確給出回應，加上川普周遭皆為鷹派環伺下，外界對於美、伊之間衝突化解的時間表仍是問號。

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