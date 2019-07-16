親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

陸客來台吃遍各地小吃 直呼「非常普通」掀網戰

50年後再拚登月 NASA這次為何堅持「女士優先」？

不聽美國的 菲律賓仰賴華為和中國電信打造電信未來

2019-07-16 11:25聯合報 記者季晶晶╱即時報導

菲律賓抗拒美國壓力，將仰賴華為等中國電信業者打造電信未來。圖為馬尼拉民眾在公園使...
菲律賓抗拒美國壓力，將仰賴華為等中國電信業者打造電信未來。圖為馬尼拉民眾在公園使用手機。路透
分享

美國和中國在全球大打科技戰，菲律賓決定不再糾結，選擇與中國站同邊打造電信未來。這對美國形成一大打擊。

菲律賓6月下旬因中國電信巨擘華為供應的設備，首次嘗到下一代5G服務的滋味。本月，中國國營企業中國電信握有四成持股的新電信公司Dito，將開始在菲國推展一個大多由中國負責設計、中國工程師建構的網絡。

華爾街日報報導，這對近幾個月一直施壓盟國不要採用華為設備的美國來說是項挫敗。美方官員聲稱，中國業者可能被迫為北京執行間諜任務。

隨菲律賓在內國家接連拒絕華府壓力，中國企業正深入紮根具策略重要意義的基礎建設。情勢發展使這些國家透過新一波的科技，與北京進行緊密連結，新科技可重塑社會樣貌，包括經濟成長和軍事計畫。

華為估計其5G設備將被超過130個國家採用，包括歐洲在內。華為的5G系統在南韓已開始運轉，今年會部署在阿拉伯聯合大公國，兩者都是美國盟友。

中國公司在菲律賓電信網絡中的主宰地位，勢將讓這個東南亞國家進一步遠離美國，測試已然緊張的美菲關係。

和中國電信的交易是菲國總統杜特蒂上台後外交政策轉向的一環。杜特蒂2016年就職後的施政重點之一是改善菲國電信服務。根據菲國官員，中國電信希望增加對Dito的持股，馬尼拉政府正提案，要求國會修法取消外資持股上限。

菲律賓北京杜特蒂華為
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

全球25％人口無法取得健康食物 8.21億受飢餓所苦

2019-07-16 11:40

凶手抓到了！希臘農夫疑企圖性侵 殺害美科學家

2019-07-16 11:20

驚！義大利警方突擊極右派組織 查獲「空對空飛彈」

2019-07-16 10:11

恐受非人道待遇 捷克回絕北京要求引渡台籍電信詐騙犯

2019-07-16 09:04

義大利抓新納粹！繳獲「空對空飛彈」與跨國軍火黑市

2019-07-16 11:44

有技術問題！印度登月急喊卡

2019-07-15 23:50

美副總統演說：彭斯再度呼籲中國必須改變

2019-07-16 11:27

泰國軍事統治結束 帕拉育辭軍政府領袖續任總理

2019-07-15 22:39

熱門文章

麥肯錫報告：世界各國愈來愈仰賴中國 但中國恰巧相反

2019-07-15 20:01

美國優先再升級！川普將簽3.0版「買美貨」行政命令

2019-07-15 18:22

OL傻把1萬4千元公款丟碎紙機 劇情神展開主管喊請吃大餐

2019-07-16 10:24

川普推文示威 貿易戰重挫中國經濟成長

2019-07-15 21:12

馬路上出現坑洞無人補 他怒畫一個圖案立刻就修好

2019-07-15 12:33

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top