不聽美國的 菲律賓仰賴華為和中國電信打造電信未來

2019-07-16 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



菲律賓抗拒美國壓力，將仰賴華為等中國電信業者打造電信未來。圖為馬尼拉民眾在公園使用手機。路透 分享 facebook

美國和中國在全球大打科技戰，菲律賓決定不再糾結，選擇與中國站同邊打造電信未來。這對美國形成一大打擊。

菲律賓6月下旬因中國電信巨擘華為供應的設備，首次嘗到下一代5G服務的滋味。本月，中國國營企業中國電信握有四成持股的新電信公司Dito，將開始在菲國推展一個大多由中國負責設計、中國工程師建構的網絡。

華爾街日報報導，這對近幾個月一直施壓盟國不要採用華為設備的美國來說是項挫敗。美方官員聲稱，中國業者可能被迫為北京執行間諜任務。

隨菲律賓在內國家接連拒絕華府壓力，中國企業正深入紮根具策略重要意義的基礎建設。情勢發展使這些國家透過新一波的科技，與北京進行緊密連結，新科技可重塑社會樣貌，包括經濟成長和軍事計畫。

華為估計其5G設備將被超過130個國家採用，包括歐洲在內。華為的5G系統在南韓已開始運轉，今年會部署在阿拉伯聯合大公國，兩者都是美國盟友。

中國公司在菲律賓電信網絡中的主宰地位，勢將讓這個東南亞國家進一步遠離美國，測試已然緊張的美菲關係。

和中國電信的交易是菲國總統杜特蒂上台後外交政策轉向的一環。杜特蒂2016年就職後的施政重點之一是改善菲國電信服務。根據菲國官員，中國電信希望增加對Dito的持股，馬尼拉政府正提案，要求國會修法取消外資持股上限。