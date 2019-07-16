凶手抓到了！希臘農夫疑企圖性侵 殺害美科學家

2019-07-16 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



美國生物學家蘇珊娜·伊頓（Suzanne Eaton）七月初在希臘克里特島參加學術研討會卻人間蒸發，約一周後被人發現陳屍在當地一座納粹地下碉堡，身上有刺傷，其中一隻耳朵甚至還被割掉。經過多日調查，希臘警方逮捕了一名27歲男性嫌犯，對方已坦承犯案。美聯社 分享 facebook

美國生物學家蘇珊娜·伊頓（Suzanne Eaton）七月初在希臘克里特島干尼亞市（Chania）參加學術研討會，卻人間蒸發，約一周後被人發現陳屍在當地一座納粹地下碉堡，身上有刺傷，其中一隻耳朵甚至還被割掉。經過多日調查，希臘警方逮捕了一名27歲男性嫌犯，對方已坦承犯案。

59歲的伊頓在2日出門慢跑後失蹤，8日才被找到陳屍在當地知名的二戰納粹地下碉堡，距離洞口約60公尺的深處。此案震驚當地，居民原以為她是在健行中發生意外。

警方從兩位當地人口中得知，伊頓曾多次出現在名為「Afrata」的小村落，距離她下榻的研討會地點僅約4.8公里。警方認為伊頓可能就是在這遇上凶嫌，在返回研討會地點途中，遭開車衝撞阻擋，然後被持刀刺傷。

當地法醫告訴《ABC》新聞，伊頓全力反擊攻擊她的凶嫌，因為她身上有很多防衛造成的刀傷。警方相信這起犯罪動機為性侵，目前已進行測驗， 確定伊頓是否遭到性侵。

由於伊頓陳屍的地下碉堡較鮮為人知，警方認為只有少數居民以及對納粹有興趣的人才會知道，因此透過追蹤行動電話紀錄找尋出現在伊頓失蹤以及陳屍地點的可疑人士，隨後認定當地一名27歲的農夫涉嫌重大，同時也在棄屍的地下碉堡附近，找到他車輛的痕跡。

《CNN》報導，警方發言人透露，這名男子已經坦承殺害伊頓，案情細節會在當地時間16日公布。