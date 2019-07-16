親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

陸客來台吃遍各地小吃 直呼「非常普通」掀網戰

50年後再拚登月 NASA這次為何堅持「女士優先」？

凶手抓到了！希臘農夫疑企圖性侵 殺害美科學家

2019-07-16 11:20聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

美國生物學家蘇珊娜·伊頓（Suzanne Eaton）七月初在希臘克里特島參加學...
美國生物學家蘇珊娜·伊頓（Suzanne Eaton）七月初在希臘克里特島參加學術研討會卻人間蒸發，約一周後被人發現陳屍在當地一座納粹地下碉堡，身上有刺傷，其中一隻耳朵甚至還被割掉。經過多日調查，希臘警方逮捕了一名27歲男性嫌犯，對方已坦承犯案。美聯社
分享

美國生物學家蘇珊娜·伊頓（Suzanne Eaton）七月初在希臘克里特島干尼亞市（Chania）參加學術研討會，卻人間蒸發，約一周後被人發現陳屍在當地一座納粹地下碉堡，身上有刺傷，其中一隻耳朵甚至還被割掉。經過多日調查，希臘警方逮捕了一名27歲男性嫌犯，對方已坦承犯案。

59歲的伊頓在2日出門慢跑後失蹤，8日才被找到陳屍在當地知名的二戰納粹地下碉堡，距離洞口約60公尺的深處。此案震驚當地，居民原以為她是在健行中發生意外。

警方從兩位當地人口中得知，伊頓曾多次出現在名為「Afrata」的小村落，距離她下榻的研討會地點僅約4.8公里。警方認為伊頓可能就是在這遇上凶嫌，在返回研討會地點途中，遭開車衝撞阻擋，然後被持刀刺傷。

當地法醫告訴《ABC》新聞，伊頓全力反擊攻擊她的凶嫌，因為她身上有很多防衛造成的刀傷。警方相信這起犯罪動機為性侵，目前已進行測驗， 確定伊頓是否遭到性侵。

由於伊頓陳屍的地下碉堡較鮮為人知，警方認為只有少數居民以及對納粹有興趣的人才會知道，因此透過追蹤行動電話紀錄找尋出現在伊頓失蹤以及陳屍地點的可疑人士，隨後認定當地一名27歲的農夫涉嫌重大，同時也在棄屍的地下碉堡附近，找到他車輛的痕跡。

《CNN》報導，警方發言人透露，這名男子已經坦承殺害伊頓，案情細節會在當地時間16日公布。

希臘失蹤
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

全球25％人口無法取得健康食物 8.21億受飢餓所苦

2019-07-16 11:40

不聽美國的 菲律賓仰賴華為和中國電信打造電信未來

2019-07-16 11:25

驚！義大利警方突擊極右派組織 查獲「空對空飛彈」

2019-07-16 10:11

恐受非人道待遇 捷克回絕北京要求引渡台籍電信詐騙犯

2019-07-16 09:04

義大利抓新納粹！繳獲「空對空飛彈」與跨國軍火黑市

2019-07-16 11:44

有技術問題！印度登月急喊卡

2019-07-15 23:50

美副總統演說：彭斯再度呼籲中國必須改變

2019-07-16 11:27

泰國軍事統治結束 帕拉育辭軍政府領袖續任總理

2019-07-15 22:39

影／天降神兵！飛行滑板神技驚艷法國國慶

2019-07-15 18:00

伊朗放話願重啟談判 盼美解除制裁

2019-07-15 15:11

法國慶亮點「空中滑板」可用於突擊？ 特種部隊也有興趣

2019-07-15 14:33

墨總統推撙節革命 換來公醫不動手術、森林大火失控？

2019-07-15 13:42

土國周旋美俄買超強武器 台灣軍購能學到什麼？

2019-07-15 11:00

無法兌現最低時薪1萬韓元承諾 文在寅道歉

2019-07-15 09:43

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

麥肯錫報告：世界各國愈來愈仰賴中國 但中國恰巧相反

2019-07-15 20:01

美國優先再升級！川普將簽3.0版「買美貨」行政命令

2019-07-15 18:22

OL傻把1萬4千元公款丟碎紙機 劇情神展開主管喊請吃大餐

2019-07-16 10:24

川普推文示威 貿易戰重挫中國經濟成長

2019-07-15 21:12

馬路上出現坑洞無人補 他怒畫一個圖案立刻就修好

2019-07-15 12:33

避高關稅 美企紛紛抽腿中國 「走了便不回頭」

2019-07-15 17:10

法國慶亮點「空中滑板」可用於突擊？ 特種部隊也有興趣

2019-07-15 14:33

「天堂之門」美照攏是假！ 一面鏡子變出清澈湖面

2019-07-15 16:25

新問題不斷 波音737 MAX恐得停飛到明年

2019-07-15 12:31

川普再轟少數族裔女議員！嗆「不爽就儘管滾蛋」

2019-07-16 09:09

影／遊樂設施空中腰斬 印度2遊客活活摔死

2019-07-15 18:03

驚！義大利警方突擊極右派組織 查獲「空對空飛彈」

2019-07-16 10:11

日韓貿易戰火燒 韓企進入緊急狀態

2019-07-16 00:05

韓男尾隨長髮女回家 趁她洗澡破窗險性侵得逞

2019-07-15 14:50

不在乎財報季 美股指數再創新高

2019-07-16 05:27

嗆自家女議員回原籍國 川普被酸她們政府是真爛

2019-07-15 14:42

15歲時助選一炮而紅 紐約市長兒子現在要幫老爸選總統

2019-07-15 12:40

貿易戰新局勢…美企撤離中國 「不會再回去了」

2019-07-15 23:56

矽谷創投大咖：Google「近似叛國」 應受FBI及CIA調查

2019-07-15 16:24

川普上任來最歧視言論 嗆少數裔女議員「回你們國去」

2019-07-15 22:38

亞洲邁向無現金社會 電子支付比超越信用卡！

2019-07-15 12:26

川普種族歧視劣跡斑斑 白宮百年來前所未見

2019-07-15 22:56

影／天降神兵！飛行滑板神技驚艷法國國慶

2019-07-15 18:00

川普考慮開除商務部長羅斯

2019-07-16 00:08

恐受非人道待遇 捷克回絕北京要求引渡台籍電信詐騙犯

2019-07-16 09:04

美股再創新高 科技股走強 財報季拉開序幕

2019-07-16 06:38

他忌妒截肢者 竟拿巨石砸斷左腿活得更自信

2019-07-15 16:16

影／動物也狂逃！巴瑞颶風襲美 洪水引發「小強大軍」出沒

2019-07-15 13:06

貿易戰新局勢…全球經濟 愈來愈依賴中國

2019-07-16 01:16

在美碰壁進軍歐洲 華為將投資義大利31億美元

2019-07-16 05:19

50年後再拚登月 NASA這次為何堅持「女士優先」？

2019-07-16 11:00

NBC：川普考慮撤換商務部長羅斯

2019-07-15 18:07

川普嗆少數族裔女議員：回你們母國去

2019-07-15 23:37

亞洲電子支付 擊敗信用卡

2019-07-16 00:11

凶手抓到了！希臘農夫疑企圖性侵 殺害美科學家

2019-07-16 11:20

比特幣一度跌破1萬美元大關 因遭川普嚴厲批評

2019-07-15 17:12

貿易戰讓美商撤離中國 但沒回到美國

2019-07-15 14:34

防海平面上升 美砸4000億美元蓋海堤

2019-07-15 15:58

澳洲4孩童大冒險駕車千里 飛車追逐曾跑贏警察

2019-07-15 16:37

演都懶得演！川普宛如歧視化身

2019-07-15 23:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top