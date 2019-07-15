泰國軍事統治結束 帕拉育辭軍政府領袖續任總理

2019-07-15 22:39 聯合報 記者 聯合報 記者 羅方妤 ╱即時報導



路透報導，泰國總理帕拉育15日宣布正式辭去軍政府領袖一職，他表示泰國經過5年軍事統治後，將成為一個正常的民主國家。

帕拉育在國會親軍方政黨和軍方指派的參議院支持下，繼續擔任總理。批評者指出，軍方一手制定的這種憲法扼殺民主，等於讓軍人掌控政壇。

帕拉育對全國發表電視演說表示，軍事統治在許多方面獲得成功，包括解決非法捕魚、人口販運和去年成功救出困在睡美人洞的12名足球隊男童和教練。

2014年發動政變取得權力的軍方前領導人帕拉育表示，當年泰國經過6個月的街頭抗議和暴力衝突，軍方出面干預是必要的，但情勢在今年3月24日的選舉後已恢復正常。

他說：「泰國現在是君主立憲制的完全民主國家，國會由民選議員組成。所有問題按慣例都將以民主體制解決，不使用特權。」

帕拉育上周最後一次使用軍政府權力解除媒體多方限制。他還將平民的法律訴訟從軍事法庭交回一般法庭，儘管他仍保留讓安全部隊逕行搜查和逮捕的權力。

泰國國王瓦吉拉隆功上周任命帕拉育為首的新內閣，由19個政黨組成聯合政府。

泰國過去15年陸續發生政治騷亂、暴力衝突和兩次軍事政變。

人們通常對新政府可能帶來的東西十分謹慎。一名小販表示：「我們得先看看他們怎麼做，如果能帶來新想法、新事物，那麼老面孔執政是可以接受的。」