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影／天降神兵！飛行滑板神技驚艷法國國慶

2019-07-15 18:00聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

法國14日舉行年度國慶閱兵，展現歐洲軍事合作和大量新穎軍事科技，天降神兵，推出新潮的「飛行滑板」，獲得各國領袖喝采。

法國14日國慶閱兵上展示大量新穎軍事科技，包括腳踩「飛行滑板」飛天士兵。40歲的法國發明家兼前水上摩托車冠軍選手薩帕塔（Franky Zapata），14日在馬克宏和歐盟各國領導人面前表演飛行滑板（Flyboard），靈巧的在香榭麗舍大道上空飛翔、加速、轉彎，整個演出過程手上還揮舞著一把步槍，最後平穩地降落在閱兵台前，展示這項發明未來可能的軍事用途。

法國國防部長（Florence Parly）帕利活動前受訪表示，可針對不同用途進行飛行滑板的測試，例如作為飛行的後勤平台，或是也可以作為主動攻擊的平台。

薩帕塔最初發明的「飛行滑板」是用於水上飛行，而國慶上這款則是由煤油驅動的飛行器，配備有5個迷你渦輪噴氣發動機，可以起飛，最高時速190公里，續航時間為10分鐘。

薩帕塔接下來計畫挑戰利用「飛行滑板」飛越英格蘭海峽，並首次嘗試飛行過程中添加燃料。挑戰日期訂在7月25日，紀念110年前法國發明家路易·布萊里奧成功完成人類首次駕駛重於空氣的飛行器飛越英吉利海峽。

法國14日舉行年度國慶閱兵，展現歐洲軍事合作和大量新穎軍事科技，突然天降神兵，展...
法國14日舉行年度國慶閱兵，展現歐洲軍事合作和大量新穎軍事科技，突然天降神兵，展現「飛行滑板」的軍事運用潛能，獲得各國領袖喝采。法新社
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法國國慶歐盟
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