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前朝交易被檢討…中石油2.45億美元資金 遭大馬扣押

2019-07-15 17:11世界日報 中國新聞組／北京15日電

新加坡媒體報導，中國中石油旗下專營油氣儲運工程建設的子公司，疑因馬來西亞前朝拍板的兩項數十億美元輸油管線工程遭檢討，高達10億令吉（約2.45億美元）的資金，遭馬國政府扣押。

新加坡海峽時報報導，被扣押資金的是中國石油管道局工程有限公司（CPP），是中國石油天然氣集團旗下的子公司。

根據報導，馬來西亞政府7月初命令匯豐銀行（HSBC），將CPP在馬國帳戶內的資金，轉入馬來西亞財政部旗下的蘇里亞戰略能源公司（Suria Strategic Resources）。

報導指出，據知情的律師和銀行業主管透露，馬來西亞政府這一舉動，涉及2018年7月暫停的兩個價值數十億美元的輸油管線工程。

報導提到，CPP方面證實了這一款項被「單方面轉移」的事件，並表示「沒有接到任何通知」。至於匯豐銀行，則以客戶機密為由不予置評。

這項報導指出，目前還不清楚這筆資金被扣押的確實原因，以及馬來西亞政府動用了什麼權力扣押這筆資金。此外，面對彭博查證，馬來西亞財政部到目前為止尚未回應此事。

馬來西亞首相馬哈地（Mahathir Mohamad）2018年5月上台後，開始檢討前首相納吉（Najib Razak）任內與中國簽署的一系列合約，其中就包括CPP承包的兩個輸油管線工程。

馬來西亞新加坡北京
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