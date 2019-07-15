伊朗放話願重啟談判 盼美解除制裁

2019-07-15 15:11 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



魯哈尼近日表態，如果美國願意取消經濟制裁，伊朗願意重回談判桌。（Photo by 克里姆林宮） 分享 facebook

伊核危機現曙光？伊朗近日正式突破核協議限制的濃縮鈾產量，跟美國槓上，但總統魯哈尼14日表示，如果美國願意撤掉制裁，並重回2015年簽訂的核協議，伊朗願意跟美國展開對話。近來美、伊因為核問題引發紛爭，美國2018年退出核協議後，對伊朗進行經濟制裁，讓伊朗國內經濟衰退。

根據《半島電視台》報導，魯哈尼受訪時表示，如果美國可以重回2015年簽訂的核協議，並取消對伊朗的經濟制裁的話，他們願意在任何時間、地方跟美國談判，但魯哈尼也要求美國要讓伊朗出口更多石油。

前日美、伊都在核問題上爭鋒相對。伊朗對外宣稱突破核協議的300公斤濃縮鈾限制，還呼籲核協議其他簽訂國要協助伊朗擺脫美國制裁，美國總統川普也頻頻放話，要伊朗放棄發展核武，還在波斯灣加派軍隊引發區域緊張，讓當地開戰氛圍非常濃厚。

不過近日由法國總統馬克宏帶領下，核協議的簽約國法、徳、英也正與伊朗緊鑼密鼓的協商，希望美、伊都不要讓緊張局勢上升，並恢復對話。不過由於其他簽約國過去都有跟伊朗溝通，但是仍然無法阻止伊朗提升濃縮鈾產量，所以外界對目前的談判仍持觀察態度。

《衛報》提到，英國外相杭特也警告，如果伊朗核協議不能再重回談判桌，後果會非常嚴重。但目前美國都沒有對伊朗表態有任何回應，加上川普周遭皆為鷹派環伺下，外界對於美、伊間衝突化解的時間表仍是問號。

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