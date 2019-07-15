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躁鬱的香港：何必再當「想像的中國人？」

墨總統推撙節革命 換來公醫不動手術、森林大火失控？

2019-07-15 13:42聯合報 記者馮克芸╱即時報導

華盛頓郵報14日報導，墨西哥總統羅培茲（Andres Manuel Lopez Obrador）上任僅七個半月，他的撙節革命成效卓著：數以千計聯邦職缺裁撤、公務員出訪大減、政府直升機及防彈車皆出清，但一些激進手段也引來官僚體系反彈：公立醫院一度取消許多手術，森林大火因消防員不足而失控，政府研究中心人員抗議禁止手機充電等節能措施。

華郵說，去年12月起上任的羅培茲，已達成了美國保守派夢寐以求的撙節成效：先是砍了總統專機，接著出清政府直升機及防彈車，再來刪除公務員的私人健保，甚至上個月拒絕支付官員參加20國峰會的機票費用。羅培茲說：「我們一個窮國不能有個富政府。」

羅培茲目前的支持率超過六成，但他的預算運動透露中央集權傾向，讓墨國部分歷經數十年威權統治的民眾心生疑慮。

多位分析家警告，墨國政府過去從未以效率見長，現在有可能變成政府功能失調。

墨國前外長卡斯塔尼達（Jorge Castaneda）批評說，該國官僚體系尚未崩潰，但「狀況極差」，「因為根本沒有人」。

羅培茲從競選時起，就與前總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）截然不同，潘尼亞尼托很時髦，甚至有美國精品店為他設計腕錶，但後來爆發醜聞，他太太曾向政府承包商購買一棟價值700萬美元（約台幣2.19億元）的豪宅。相對的，羅培茲勝選後，邀記者參觀他的臥室衣櫥，僅有8套西裝，還曾有人嘲笑他磨損的舊鞋。

羅培茲把自己的薪水砍掉近60%，成為月薪5600美元（約台幣17萬5000元），他所屬的政黨還通過立法，確保聯邦政府員工薪資都不高過總統薪資，過去圍繞高官的大批助理都消失了蹤影。

但墨西哥市公立兒童醫院院長尼托（Jaime Nieto）說，政府撙節措施在五月底達到臨界點，當時他本人的薪水被砍40%，該院醫師暫停加班，數十名特約員工遭解雇，病患的各項檢驗縮減，他必須取消半數需要麻醉的手術。

尼托指出，他任職該院40年，從未歷經如此壓力龐大且令人憂心的景況。墨國全國多家醫院造反，社會安全系統主管辭職，且說政府對健康支出的管控「不近人情」。尼托說，後來政府放寬管制，他無需大幅減少手術，但仍舊沒有錢聘請護士及進行醫院維護，連醫院的網路頻寬都被砍半。

墨國政治學者里奥斯（Viridiana Rios）說，根本的問題並非政府浪費，而是欠缺資源。墨國是拉丁美洲稅收最低的國家之一，羅培茲曾保證不增稅。

里奧斯指出，雖說羅培茲的名言是「窮國不能有個富政府」，但「我認為，缺乏功能良好的政府，就不會有富裕的國家。」

墨西哥總統羅培茲。路透
墨西哥總統羅培茲。路透
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