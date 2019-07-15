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南亞氣候釀災 羅興亞難民待救援

2019-07-15 14:18台灣醒報 記者王秋燕╱台北報導

雨季降下暴雨，讓印度等南亞國家深陷洪災中。 (photo by Wikipedi...
雨季降下暴雨，讓印度等南亞國家深陷洪災中。 (photo by Wikipedia under CC license）
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氣候變遷加劇下，南亞今年雨季降下近年最嚴重的暴雨，包括尼泊爾、孟加拉印度都傳出洪水、土石流災情，最少已經有50人死亡，100萬人需要重新安置。身處孟加拉的羅興亞難民更加弱勢、無力抗洪，蓋在山坡上的難民營帳篷多被摧毀，亟待救援。

情況可能更糟

根據《衛報]( https://www.theguardian.com/world/2019/jul/14/at-least-people-killed-in-nepal-floods-monsoon)》報導，雨季降下的暴雨在印度北部與東部各州，包括梅加拉亞邦、錫金、佐拉姆和比哈爾邦造成嚴重災情，阿薩姆邦官方證實，超過100萬人受到波及，最少有14人死亡，低窪地區農村淹在2.2公尺深的水中。

印度農村志願者中心和非政府組織的創始人拉米達納表示，氣候變遷因素導致雨季降雨模式改變，很難預估災情的變化，情況可能還會更糟。

尼泊爾國家緊急行動中心指出，尼泊爾至少有30人因為暴雨災情失踪，超過1萬人流離失所，預計主要河流附近的南部區洪災情況可能更嚴重。尼泊爾氣象局發出警告，警示民眾注意不斷上升的河流水位，在必要時快速向更高處移動。

難民營被摧毀

根據《abcNEWS》報導， 孟加拉從上周六以來持續下大雨，閃電至少擊斃10多個人，農村洪水災情最嚴重，目前統計出約4萬人受到洪災影響。孟加拉是一個擁有超過130條河流的低窪三角洲國家，原本河流氾濫的問題，再加上雨季時印度上游河流大量湧水，很容易導致嚴重的雨季洪災。

根據《CNA》報導， 洪災侵襲讓更加弱勢的孟加拉羅興亞難民處境更糟，根據孟加拉官方統計，4月以來，孟加拉東南部過度擁擠的羅興亞難民營中至少有10人死亡，數以千計的難民營帳篷被摧毀。

孟加拉氣象局表示，考克斯巴扎爾區聚集近100萬逃離緬甸軍事鎮壓的羅興亞難民，該地區2日以來至少有58.5厘米的降雨量。國際移民組織（IOM）指出，許多羅興亞難民營都蓋在山坡上，暴雨引發土石流摧毀了這些難民營帳篷，估計最少有4889個。

在孟加拉留置的羅興亞難民人數眾多，超過20萬人。聯合國難民署指出，2018年僅能協助3萬個難民遷出高危險的山坡地難民營，速度仍無法加快。孟加拉面對羅興亞難民問題，提出把10萬難民遷移到偏遠的無人的藤加爾島，卻遭到國際人權組織反對，羅興亞難民也不願意。

孟加拉政府強調，不會強制羅興亞難民遷移至該島，但持續尋自願前往的人。

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