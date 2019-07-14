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只要不運敘利亞 英願釋放伊朗油輪

2019-07-14 23:39聯合報 編譯徐榆涵／綜合報導

英國外相杭特十三日表示，只要伊朗保證那艘被英國扣押的伊朗籍油輪不會把石油運到敘利...
英國外相杭特十三日表示，只要伊朗保證那艘被英國扣押的伊朗籍油輪不會把石油運到敘利亞，英國就願意盡快釋放該艘油輪。（路透）
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英國外相杭特十三日表示，只要伊朗保證遭英國扣押的伊朗籍油輪不會把石油運到敘利亞，英國就願意盡快釋放該油輪。

杭特說，他已與伊朗外長札里夫通過電話，對話具有建設性，札里夫也希望解決問題，不樂見兩國緊張局勢升溫。杭特說，英國在意的是油輪目的地而非來源地，若伊朗保證油輪不會前往敘利亞，英方就會在直布羅陀進行法庭程序後，盡快釋放油輪。

這艘伊朗油輪本月四日在英屬直布羅陀海域遭到英軍扣押，理由為將石油運至敘利亞涉嫌違反歐盟制裁令。

油輪被扣後，伊朗稱英國行動是「強盜行為」，沒有任何法律依據，誓言將採取對等的報復行動。

約一周後，英國表示三艘伊朗革命衛隊船艦十日在荷姆茲海峽試圖攔截英國油輪「傳承號」，護航的英國軍艦出面阻攔才未得逞。

伊朗革命衛隊否認此事，指他們的巡邏船隻是執行一般任務，並未與外國船隻接觸，特別是英國船艦。

英國廣播公司（BBC）分析，杭特刻意向伊朗外長強調，他在乎的是石油運往的目的地敘利亞，而非來源地伊朗。

伊朗不能接受歐盟對敘利亞的制裁方式，但杭特明確區分來源地和目的地，試圖重新確立英國對伊朗的外交政策與美國不同。美國正採取措施懲罰伊朗，包括試圖阻斷其石油出口。

伊朗英國敘利亞

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