俄製天文台發射成功 助探索黑洞

2019-07-14 18:13 台灣醒報 記者郭詠琳╱台北報導



人類可能更深入瞭解黑洞！俄國13日發射Spektr-RG天文台，透過天文台偵測宇宙中X光分佈位置，拍下黑洞及團簇的「地圖」。另外，科學家也會利用天文台回傳的資料，推斷暗物質的形成方式。

曾兩次延遲

據《Russian Space Web》指出，德、俄合作的Spektr-RG天文台，終於在莫斯科時間13日15點30分，從哈薩克西南部發射成功。據報導，其實發射計畫已從6月21日後延至7月13日，因天文台必須在發射後脫離原本的衛星駐留軌道，同時又不能離俄羅斯的衛星地面站太遠，發射軌跡的距離及行徑早已歷經無數次更正。

天文台於17點38分時發出第一個訊號，通知地面工作站運行情況。未來三個月內，Spektr-RG將會航行150萬公里到朗格拉日點（即太陽與地球的重力平衡點），再以德國的天文望遠鏡繪出宇宙中X光分佈圖。

天文台解密宇宙

研究人員表示，Spektr-RG身負重任，研究資料將進一步幫助學界瞭解宇宙的結構、宇宙加速擴張現象，並探索大約三百萬個巨大黑洞。《BBC指出，黑洞中的介質會因接觸氣體被加熱而切碎，發射炫爛的X光射線，現身在漆黑的宇宙中，Spektr-RG天文台記錄後便會回傳照片。

此外，Spektr-RG也將研究暗物質與暗能量，人類對這兩樣的認知僅限於它們佔宇宙96％的質量。天文台亦會偵測宇宙中不同的團簇，對團簇中的暗物質進行研究。德國學者解釋，「若我們能推斷暗物質的質量，就有機會能了解暗物質的形成方式」。

【更多精采內容，詳見 】