盼中東局勢降溫 英國願釋放伊朗油輪

2019-07-14 18:12 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



英國釋出善意，願釋放之前被扣押的伊朗油輪！日前伊朗油輪格雷絲一號疑似向敘利亞運送該國的原油，被英國海軍以違反「敘利亞制裁行動」扣押。在伊朗堅決否認的情況下，英國盼中東海域的緊張氣氛降溫而選擇稍退一步，表示若伊朗能保證不再違反歐盟的制裁行動，整艘油輪放行。

歐盟對敘利亞制裁令

根據《紐約時報》報導，日前直布羅陀當局在英國海軍的幫忙下，扣押了掛著巴拿馬旗幟、但裝載著伊朗原油的伊朗油輪「格雷絲一號」，該國聲稱格雷絲一號有高度可能是向敘利亞運送原油，但此舉違反了歐盟去年開始執行的敘利亞制裁。

該項制裁行動得追溯回2011年，在敘利亞阿薩德政府蔑視人權，對人民過度壓迫後，登上西方列強的黑名單，歐盟更於今年5月多舉行投票，把制裁行動延長一年（至2020年6月），此舉包含凍結幾名黑名單上的權貴人士的資產，以及石油禁運。

英國率先退後一步

在格雷絲一號被扣押後，伊朗方震怒表示，英國並未遵照國際法就胡亂定罪，發言人穆薩維12日表示，格雷絲一號是在國際海域被扣押，怎麼能用疑似向敘國送油的名義定罪。伊朗隨即派遣軍事船艘進駐附近海域，伊朗政府更警告英國別玩火，中東氣氛一度緊張。

然而，據14日最新報導《雅虎新聞》指出，英國似乎決定為了中東地區的穩定性而退一步，外交大臣亨特向伊朗掛保證，這起船隻扣押的原因只是對石油目的地的重視，而不是特別針對來源（意即不是針對伊朗），並說若伊朗能答應絕不向敘利亞送原油，不只是14日早上說過的釋放船員，連同整艘格雷絲一號都能放行。

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