親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

丹娜絲颱風最快明晚生成 影響花東及南部天氣

盼中東局勢降溫 英國願釋放伊朗油輪

2019-07-14 18:12台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

英國釋出善意，願釋放之前被扣押的伊朗油輪！日前伊朗油輪格雷絲一號疑似向敘利亞運送該國的原油，被英國海軍以違反「敘利亞制裁行動」扣押。在伊朗堅決否認的情況下，英國盼中東海域的緊張氣氛降溫而選擇稍退一步，表示若伊朗能保證不再違反歐盟的制裁行動，整艘油輪放行。

歐盟對敘利亞制裁令

根據《紐約時報》報導，日前直布羅陀當局在英國海軍的幫忙下，扣押了掛著巴拿馬旗幟、但裝載著伊朗原油的伊朗油輪「格雷絲一號」，該國聲稱格雷絲一號有高度可能是向敘利亞運送原油，但此舉違反了歐盟去年開始執行的敘利亞制裁。

該項制裁行動得追溯回2011年，在敘利亞阿薩德政府蔑視人權，對人民過度壓迫後，登上西方列強的黑名單，歐盟更於今年5月多舉行投票，把制裁行動延長一年（至2020年6月），此舉包含凍結幾名黑名單上的權貴人士的資產，以及石油禁運。

英國率先退後一步

在格雷絲一號被扣押後，伊朗方震怒表示，英國並未遵照國際法就胡亂定罪，發言人穆薩維12日表示，格雷絲一號是在國際海域被扣押，怎麼能用疑似向敘國送油的名義定罪。伊朗隨即派遣軍事船艘進駐附近海域，伊朗政府更警告英國別玩火，中東氣氛一度緊張。

然而，據14日最新報導《雅虎新聞》指出，英國似乎決定為了中東地區的穩定性而退一步，外交大臣亨特向伊朗掛保證，這起船隻扣押的原因只是對石油目的地的重視，而不是特別針對來源（意即不是針對伊朗），並說若伊朗能答應絕不向敘利亞送原油，不只是14日早上說過的釋放船員，連同整艘格雷絲一號都能放行。

【更多精采內容，詳見

伊朗英國敘利亞
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

星際爭霸 馬克宏宣布建法國太空司令部

2019-07-14 15:38

俄製天文台發射成功 助探索黑洞

2019-07-14 18:13

索馬利亞又爆恐攻 蓋達組織幹的

2019-07-14 17:13

德國人夠相信領導人 梅克爾健康是私事

2019-07-14 17:11

黃背心後…黑背心闖法國「先賢祠」 要求居留權

2019-07-14 16:06

英外洩電文：川普棄伊朗核協 只因不爽歐巴馬

2019-07-14 13:05

英國：若不把石油運到敘利亞 願釋放伊朗油輪

2019-07-14 13:05

印尼女遭性騷 錄證據反被關

2019-07-14 13:04

英外相：伊朗若保證被扣油輪不去敘利亞 將釋放歸還

2019-07-14 09:54

英國希斯羅機場暑假大罷工 預估百萬人受影響

2019-07-14 03:43

廣角鏡／迎法國國慶 浴火重生

2019-07-14 00:03

憂川普推特「追殺」 各國大使噤聲

2019-07-14 00:03

星期人物／他被嘲笑只有5歲小孩智商 卻贏得希臘總理寶座

2019-07-14 00:03

索馬利亞汽車炸彈攻擊 26死

2019-07-14 00:03

將播爭議性紀錄片 烏克蘭電視台遭槍榴彈攻擊

2019-07-13 23:08

梅克爾不自主顫抖 近6成德人看作私事

2019-07-13 22:57

哈佛加史丹佛畢業 希臘總理為何被譏智商只有5歲?

2019-07-13 22:40

索馬利亞飯店遭恐攻 已知26死56傷

2019-07-13 19:21

註定失敗！犯人挖好地道要逃獄 卻通到警犬園區

2019-07-13 16:38

影／夏威夷茂宜島爆發大規模野火 天空染成橘色

2019-07-13 15:03

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

英國希斯羅機場暑假大罷工 預估百萬人受影響

2019-07-14 03:43

為何有些員工表現平平卻常獲升遷？專家：這一點是關鍵

2019-07-13 23:13

自由比極權難捱？脫北者在南韓生活苦 孔劉、金秀賢最懂

2019-07-14 09:00

54年來首度開放！埃及最古老金字塔建於西元前2600年

2019-07-14 09:09

華為在美國的研發公司準備大裁員 已有人收到解聘通知

2019-07-14 15:26

紐約曼哈頓部分地區大停電 近4萬戶受影響

2019-07-14 08:37

哈佛加史丹佛畢業 希臘總理為何被譏智商只有5歲?

2019-07-13 22:40

索馬利亞飯店遭恐攻 已知26死56傷

2019-07-13 19:21

美中貿易戰 進入靜默期

2019-07-13 23:11

聯邦眾議院國防修正案過關 限制川普出兵伊朗

2019-07-13 23:14

外洩電文：川普退出核協議 是要給歐巴馬難堪

2019-07-14 09:45

因新書翻臉！ 川普暴跳如雷 痛批萊恩「跛鴨」

2019-07-13 20:22

川普下令逮補！美境內約110萬非法移民驚慌 各地出現示威抗議

2019-07-14 14:52

鬆綁不夠！華為董座：美應徹底把華為從實體名單中除名

2019-07-13 19:28

梅克爾不自主顫抖 近6成德人看作私事

2019-07-13 22:57

關稅戰打到現在 為何美企不願回巢

2019-07-13 21:55

垃圾危機／全球垃圾大戰 五招解危機

2019-07-13 23:46

拜川普之賜 多少閣員成「砲灰」下台一身傷

2019-07-13 20:24

美股再登頂？ 財報季恐藏地雷

2019-07-14 00:27

美股三指數 飆新高

2019-07-13 23:41

憂川普推特「追殺」 各國大使噤聲

2019-07-14 00:03

日本10歲男童稱學校無用 輟學在家做YouTuber

2019-07-14 15:59

美股能否再締新猷 要先走過財報季這雷區

2019-07-13 19:40

蘋果新總部 全球最貴建築

2019-07-14 00:23

川普與波洛西的愛恨情仇 眾院四人幫之爭他罕見挺她

2019-07-13 20:23

星期人物／他被嘲笑只有5歲小孩智商 卻贏得希臘總理寶座

2019-07-14 00:03

貿易戰推升東南亞熱度 四市場最被看好

2019-07-14 10:44

垃圾危機／學者看政策：澳洲禁塑令 弊大於利

2019-07-13 23:46

酒國女英雄！離開法國龍頭酒商 自創女性賦權調酒品牌

2019-07-14 13:42

車裡有三個陌生小孩仍要偷車 男子被路人私刑打死

2019-07-14 17:38

黃背心燒毀的知名餐廳重新開張 是否為法國穩定象徵？

2019-07-14 14:39

英外相：伊朗若保證被扣油輪不去敘利亞 將釋放歸還

2019-07-14 09:54

垃圾危機／日企南向 賺廢棄物發電財

2019-07-13 23:46

川普拒絕訂定鈾生產配額 核電業者叫好

2019-07-14 11:32

星際爭霸 馬克宏宣布建法國太空司令部

2019-07-14 15:38

三星李在鎔成功固料！ 取得日方三種材料應急庫存

2019-07-14 16:51

紐約曼哈頓停電影響4.2萬人 時報廣場看板也熄滅

2019-07-14 10:53

將播爭議性紀錄片 烏克蘭電視台遭槍榴彈攻擊

2019-07-13 23:08

濫用個資 臉書被罰1500億

2019-07-14 00:03

怎麼忍心吃狗狗！韓國動保團體抗議 業界同場辦狗肉試吃會

2019-07-14 15:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top