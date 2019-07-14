德國人夠相信領導人 梅克爾健康是私事

2019-07-14 17:11 台灣醒報 記者王秋燕╱台北報導



德國總理梅克爾一個月內三度出現不由自主的身體顫動，不詳細說明健康情況下，更引發全球媒體高度臆測。不過德國民眾不像美國、台灣，會去瘋狂追逐領導人健康資訊，而會重視每個人隱私權，多數民眾認為，梅克爾的健康是她個人的私事，不應過度放大檢視。

無法律規定

到底領導人的健康有多需要被關注？領導人很顯然的多偏向不公開身體不健康資訊，以免遭外界做文章。在美國，外界對美國總統川普、喜歡吃速食、年紀大、整體健康有疑慮時，白宮醫生必須出面釋疑。然而在德國，沒有法律規範領導人必須說明健康狀況。

梅克爾有三次在公開場合被拍到站立時身體不自主的顫動，引發外界關注後，她在11日接見丹麥總理費德瑞克森時，兩人在整場活動中都坐著，連軍樂隊演奏國歌時都是。

她在這場活動結束後發出聲明表示，首先，你們可以放心，我很清楚我的職責，而我的表現也很得體。第二，你們也該知道，我非常關注自己的健康。根據德國媒體《The Local》報導，梅克爾不會多做健康說明，因為不想讓外界質疑她的能力，她已經領導德國14年了。

下周過65歲生日

《CNN》分析，梅克爾與所屬醫生可能都還在評估其健康狀況、治療方式，因此不多做臆測。具醫生身分的CNN醫療線特派員庫塔指出，梅克爾接見丹麥總理活動都坐著的情況判斷，她目前的情況可能是有站立式顫抖症，這好發於60多歲的女性，而梅克爾目前約64歲，下周將過65歲生日。

庫塔表示，站立式顫抖症不像是帕金森氏症，也不會越來越惡化，病人甚至在行進、坐著、躺著時都不會有症狀。

不會緊抓權力不放

在美國、台灣等其他國家，領導人的健康狀況都會被放大檢視，媒體也會爭相報導，但德國民眾注重隱私權，也有嚴厲的相關法律，他們認為梅克爾的健康是她的私事。

美國波恩大學政治學、社會學教授貝斯特指出，這凸顯出德國人與美國人的不同，美國民眾認為有權知道每件事，德國民眾顯然相信自己選出的領導人，認為她在適當時機會採取適當的行動，不會緊抓住權力不放。梅克爾的總理任期還有2年，她曾表達過會做完此任，不會再競選下一任。

歷史顯示，德國人對自己的領導人健康的確不會過度關注。據德國新聞媒體《DPA》報導，在1974至1982年擔任德國總理施密特下台後承認，他曾在一段時間常常暈倒，而他也沒被阻止履行總理職務。

【更多精采內容，詳見 】