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索馬利亞又爆恐攻 蓋達組織幹的

2019-07-14 17:13台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

索馬利亞內戰禍害不斷！索馬利亞南部的朱巴蘭共和國13日發生大規模恐攻，造成至少26人死亡、56人受傷，這是繼2012年後該國最嚴重的恐攻。索馬利亞國內基地組織、海盜等問題猖獗，雖然聯合國曾試圖幫索國政府掃蕩境內叛軍，但成效不彰，該國近年來更是「失敗國家」最明顯案例之一，舉國持續陷入混亂。

恐攻造成多人死傷

根據《歐洲新聞網》報導，在索馬利亞南方的朱巴蘭共和國（索馬利亞為聯邦制，由許多小共和國組成）首府奇斯馬約發生大規模恐怖攻擊，一台汽車衝到當地旅館後爆炸，隨之而來是3名槍手的一陣掃射，造成至少26人死亡，其中還有年底會參加共和國領袖選舉的候選人。

當地的蓋達組織al Shabaab坦承策劃這場恐攻，組織發言人宣稱，這場攻擊造成30人死亡，他們還擄獲一些人質。不過警方表示，現場已經將4個恐怖份子擊斃，除了當地人外，還有肯亞、英國與美國籍的死者，及中國籍的傷患。另外，2名記者與聯合國駐派當地的官員也因這次恐攻身亡。

國家長期陷入混亂

索馬利亞歷經長年內戰、外國侵略下，國家制度陷入混亂，雖然聯合國後來有授權維和部隊進入索馬利亞維持該國秩序，但該國仍有許多基地組織、海盜盤據，意圖推翻該國政府。海盜也是因為索馬利亞政府無力取締其它國家非法捕撈，形成的軍事集團。

另外，索馬利亞底下的共和國與非洲鄰國肯亞、衣索比亞的關係也很曖昧，讓索馬利亞的國家主權搖搖欲墜，近年來更被認定為是「失敗國家」的最典型案例，未能維持其於領土內對正當武力使用的壟斷，貪污、犯罪情況普遍、出現難民等非自願人口遷移，以及歷經嚴重的經濟下滑。

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