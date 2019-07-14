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黃背心後…黑背心闖法國「先賢祠」 要求居留權

2019-07-14 16:06世界日報 編譯中心／綜合13日電

法國在「黃背心」大規模示威抗爭後，巴黎12日出現自稱「黑背心」的非洲非法移民，闖入法國文化名人長眠的「先賢祠」示威，要求政府給予他們合法居住權，與警方爆發衝突，37人被捕。主辦組織及目擊者稱有近700人參與示威，警方數字則為200至300人。

公視新聞報導，這些主要來自西非的非法移民，12日闖入安葬法國文豪雨果、伏爾泰及科學家居里夫人等多位名人的先賢祠靜坐，並讀出宣言：「先賢祠是偉人的象徵，裡面有代表反奴隸制的象徵，而我們正在對抗現代的奴隸制。」他們形容自己為法國「無證件、無聲及無名」的一群，呼籲法國政府給予他們合法居留權，更要求立即與法國總理菲利普（Edouard Philippe）對話，為每個人提供合法證件及居所。

黑背心示威者說，「我們是黑背心，法國政府應該要檢視我們的文件。我們希望跟法國民眾有一樣的權利，希望每個人都能有合法文件，我們要見到法國總理。他說沒接到我們的陳情書，但就算他沒接到，他現在也看到我們了，讓他來這裡見我們。」

一名非法移民說，「在來到法國之前，有人說這裡是一個有人權、自由跟兄弟情誼的國家，但事實並非如此。」

菲利普事後在Twitter發文，表示法國是以法治為基礎的國家，呼籲示威者尊重公共紀念館及其代表的回憶。

這次示威活動由當地一個人道救援組織所策畫，他們也曾在5月和6月發動黑背心，短暫占領法國知名餐飲集團總部及戴高樂機場航廈，抗議法國航空與政府合作將非法移民遣返至原籍國。

法國近年採取強硬措施應付非法移民日增問題，且目前不少城市的庇護所不足，巴黎市政府3月統計，當地有700至1200名移民露宿街頭，激發「黑背心」示威浪潮。

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