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英外相：伊朗若保證被扣油輪不去敘利亞 將釋放歸還

2019-07-14 09:54聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

英國外相杭特13日表示，只要伊朗保證那艘被英國扣押的伊朗籍油輪不會把石油運到敘利...
英國外相杭特13日表示，只要伊朗保證那艘被英國扣押的伊朗籍油輪不會把石油運到敘利亞，英國就願意盡快釋放該艘油輪。路透
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英國外相杭特13日表示，只要伊朗保證那艘被英國扣押的伊朗籍油輪不會把石油運到敘利亞，英國就願意盡快釋放該艘油輪。

杭特在推特上透露，他已與伊朗外長札里夫通過電話，並形容對話具有建設性，且札里夫也希望解決問題，不楽見兩國緊張局勢升溫。杭特說，英國在意的是油輪的目的地，而非來源地，若伊朗保證油輪不會前往敘利亞，英方就會在直布羅陀進行法庭程序後，盡快釋放該油輪。

一艘伊朗油輪本月4日在英屬直布羅陀海域遭到英國皇家海軍陸戰隊扣押，理由為涉嫌違反歐盟制裁令，將石油運至敘利亞的巴尼亞斯煉油廠，但伊朗否認。

油輪被扣後，伊朗稱英方行動是「強盜行為」，沒有任何法律依據。英國則指控，之後三艘伊朗革命衛隊的船艦試圖阻攔英國油輪「傳承號」，並阻擋該船通過荷姆茲海峽。

伊朗革命衛隊通過半官方法爾斯通訊社（Fars）否認此事，指他們的巡邏船隻是執行平常一般任務，皆未與外國船隻接觸，特別是英國船艦。

英國廣播公司（BBC）外交記者羅賓斯（James Robbins）分析，杭特刻意向伊朗外長強調，他在乎的是石油運往的目的地---敘利亞，而非來源地---伊朗。

伊朗不能接受歐盟對敘利亞的制裁方式，但杭特明確區分來源地和目的地，試圖重新確立英國對伊朗的外交政策與美國的不同。

美國正採取措施懲罰伊朗，包括試圖阻斷其石油出口的能力。這個方法不受英國和歐盟國家支持。

伊朗經常指責歐盟，尤其英國做的太少，無法保護伊朗經濟免受美國摧殘。

伊朗英國敘利亞歐盟
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