索馬利亞飯店遭恐攻 已知26死56傷

2019-07-13 19:21 聯合報 記者 聯合報 記者 羅方妤 ╱即時報導



路透報導，索馬利亞南方港口城市奇斯馬約（Kismayo）一家飯店12日晚間傳出爆炸，當時飯店正在舉行議員和當地大老的會議。

先是汽車爆炸然後3名伊斯蘭武裝分子闖入飯店掃射，攻擊持續11小時，已造成26人死亡，其中包括2名肯亞人、2名美國人、3名坦尚尼亞人和一名英國人。