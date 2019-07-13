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索馬利亞飯店遭恐攻 已知26死56傷

2019-07-13 19:21聯合報 記者羅方妤╱即時報導

路透報導，索馬利亞南方港口城市奇斯馬約（Kismayo）一家飯店12日晚間傳出爆炸，當時飯店正在舉行議員和當地大老的會議。

先是汽車爆炸然後3名伊斯蘭武裝分子闖入飯店掃射，攻擊持續11小時，已造成26人死亡，其中包括2名肯亞人、2名美國人、3名坦尚尼亞人和一名英國人。

在這場槍擊中有56人受傷，其中包括2名中國人。4名伊斯蘭武裝分子中，1名因自殺炸彈身亡，2名遭擊斃，1名被朱巴蘭（Jubbaland）安全部隊活捉。

索馬利亞南方一家飯店12日晚間遭到恐攻，已造成26死56傷，其中包括外國人。法新...
索馬利亞南方一家飯店12日晚間遭到恐攻，已造成26死56傷，其中包括外國人。法新社
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