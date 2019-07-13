人類登月50週年前夕 印度15日發射月球二號

2019-07-13 14:25 中央社 新德里13日專電



在美國太空人阿姆斯壯在月球上踏出人類一大步滿50週年前夕，印度將於15日凌晨發射月球飛船二號（Chandrayaan-2），若一切順利，印度將躋身全球登月第4國。

印度太空研究組織（ISRO）的「月球飛船二號」探月計畫幾經延宕後，預定15日凌晨2時51分在安德拉省(Andhra Pradesh)斯利哈里柯塔（Sriharikota）太空中心發射升空，這個日期剛好在美國太空人阿姆斯壯（Neil Armstrong）踏上月球（1969年7月20日）滿50週年的前5天。

美國太空總署(NASA)「阿波羅11號」太空船，1969年7月16日在佛羅里達州甘迺迪太空中心發射升空，7月20日著陸在月球寧靜海附近，這是人類第一次登陸月球，而太空人阿姆斯壯及艾德林（Buzz Aldrin）也成為首次踏上月球的人類。

印度「月球飛船二號」成功發射升空後，預計9月6日在月球南極附近登陸；只要「月球飛船二號」登月成功，印度將成為繼美國、前蘇聯和中國之後，全球第4個成功登月的國家。

重達3890公斤、由ISRO與俄羅斯聯邦太空總署（Russian Federal Space Agency）耗資80億盧比（約新台幣34億元）共同研製的印度「月球飛船二號」，包括軌道飛行器、月球登陸器和探測車，預計由同步軌道衛星運載火箭3號（GSLV Mk-III）搭載發射升空。

在登月成功後，「月球飛船二號」搭載被命名為普拉岡（Pragyan）的月球探測器（月球車），將在月球南極附近對至今沒有國家探測過的月表進行探測與分析。

ISRO主席席萬（K. Sivan）先前透露，被稱為維克藍（Vikram）的登陸器順利登陸月球表面後，月球車普拉岡將會在月球表面移動300到400公尺，並花費14天（地球日）進行不同的科學實驗。

席萬說，在印度ISRO科學家從地球遠端遙控下，普拉岡將分析月球表面的組成內容，在15分鐘內透過軌道飛行器把數據資料和圖像傳回地球。

印度原希望繼美國、俄羅斯和中國之後成為全球第4個登月的國家，但因「月球飛船二號」發射時程不斷延後，讓以色列於4月12日搶先成為第4個登月成功的國家，未料以色列的無人自動登陸器「創世紀號」（Beresheet）以失敗告終，讓印度再燃希望成為登月第4國。

印度透過「月球飛船二號」登月，探索月球南極地區外，也希望展示獨立開發的技術，不但讓月球探測器可繞行月球軌道，又可軟著陸月球表面，且派遣月球車在月球表面探測，留下印度國旗和徽章等永久記號。