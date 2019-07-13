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智庫：英國色情法 幫了中國間諜大忙？

2019-07-13 14:00世界日報 中國新聞組╱北京13日電

英國智庫說，中國間諜可能利用英國新的色情法律收集商人、官員和其他公眾人物的不利資料。

人們通過註冊虛擬私人網路（VPN）服務，不必註冊個人資料就能進入色情網站，但是現在中國公司正在悄悄地控制這種技術服務。

英國新法律規定，網路用戶在進入色情網站前需要證明他們的年齡並提供個人細節。但不願意在網路提供個人細節的人，還可以去書報亭購買一種所謂的「色情通行證」，在網上認證激活，讓他們在電腦或手機上匿名訪問色情網站。

每日電訊報報導說，現在安全專家調查發現，很多虛擬私人網路有中國公司控制，這個比率占全世界虛擬私人網路的30%。

安全和隱私的專門公司VPNPro發布報告說，上月他們發現28個虛擬私人網路的最終控制方是中國人擁有的公司。

報告說，世界上6個虛擬私人網路母公司，或那些擁有多種產品的公司，中國是最大的擁有者。

VPNPro網站發現，產品供應者「被迫向政府提供數據」，虛擬私人網路位於某國或同某國有關係意味著他們的數據也可能落入該國政府手中。

亞當斯密研究所和亨利傑克遜學會的調查發現，這就意味著虛擬私人網路用戶的上網習慣和數據可以被中國政府合法獲得，而且虛擬私人網路本身也可能受到國家控制。

亨利傑克遜學會的發言人阿姆斯特朗說，官員，外交官和政客深夜訪問某些網站的名單可能落入不該掌握的人的手中，這就會成為關於英國許多個人的最大的「黑材料」。

「那些做敏感工作的人恰恰是那些需要利用虛擬私人網路服務的人，他們會避免去書報攤購買『色情通行證』，這位發言人還說，「但是許多中國公司擁有虛擬私人網路，而且缺乏透明，那麼使用這些虛擬私人網路服務的記錄就可能落入中國情報機構的手裏。」

英國安全專家調查發現，很多虛擬私人網路被中國公司控制，這個比率占全世界虛擬私人網...
英國安全專家調查發現，很多虛擬私人網路被中國公司控制，這個比率占全世界虛擬私人網路的30%。 (Getty Images)
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英國通過新法律，迫使網路用戶在進入色情網站前需要證明他們的年齡。(Getty I...
英國通過新法律，迫使網路用戶在進入色情網站前需要證明他們的年齡。(Getty Images)
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英國色情網站VPN
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